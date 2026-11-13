Triệu Lệ Dĩnh làm giám khảo Kim Kê, bất ngờ được ngỏ lời đóng chính phim mới

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi Triệu Lệ Dĩnh vừa đảm nhận vai trò đánh giá các dự án điện ảnh, vừa trở thành gương mặt được một ê-kíp làm phim nhắm đến. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận nữ diễn viên đã nhận lời tham gia dự án.

Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý tại Liên hoan phim Kim Kê diễn ra ở Hạ Môn, Trung Quốc, khi xuất hiện với vai trò giám khảo chính của Kim Kê Film Venture Capital Conference lần thứ 8. Đáng chú ý, sau khi trao giải cho dự án phim Không khí thủy tiên, nữ diễn viên được hai nhà sáng tạo của tác phẩm bày tỏ mong muốn mời tham gia đóng chính.

Trước đó, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh thông báo cô được lựa chọn làm giám khảo chính tại chương trình, cùng đạo diễn Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni. Khác với giải thưởng Kim Kê dành cho những bộ phim đã hoàn thành, hội nghị này tập trung đánh giá các kịch bản và dự án chưa bấm máy, xem xét tiềm năng cũng như khả năng triển khai sản xuất.

Theo truyền thông Trung Quốc, chương trình năm nay nhận hơn 1.000 hồ sơ, trong đó 15 dự án được lựa chọn vào vòng đánh giá cuối cùng.

Việc tham gia hội đồng giám khảo đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm 2006 với tác phẩm Nam Việt Vương, sau đó từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

Năm 2024, cô gây tiếng vang với vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Phi Thiên và Kim Ưng. Với vai Hác Tú Bình trong phim điện ảnh Điều thứ 20, cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa.

Không chỉ tập trung diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và giám chế. Cô từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong Hoa hướng dương và tham gia giám chế dự án Dữ phượng hành.

Tại sự kiện giới thiệu dự án ngày 7/11, nữ diễn viên chia sẻ điện ảnh là lĩnh vực có nhiều yếu tố chủ quan, mỗi tác phẩm đều phải trải qua quá trình chuẩn bị và điều chỉnh trước khi ra mắt. Cô cho biết nhiệm vụ của hội đồng là hỗ trợ lựa chọn những dự án tiềm năng, đồng thời đưa ra góp ý để các nhà làm phim hoàn thiện ý tưởng.

Triệu Lệ Dĩnh cũng bày tỏ sự ấn tượng trước sức sáng tạo của các nhà làm phim trẻ, khuyến khích họ mạnh dạn thể hiện tư duy và năng lực. Theo cô, giá trị cuối cùng của một dự án vẫn cần được chứng minh bằng chính chất lượng tác phẩm.