Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội

Sao quốc tế 11/11/2026 15:26

Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn vui vẻ vẫy tay chào nhau tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 39 nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Trung Quốc. Không có màn tương tác cầu kỳ hay lời chào hỏi dài dòng, cử chỉ thân thiện của hai nữ diễn viên vẫn trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Lễ khai mạc diễn ra tối 6/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong khuôn khổ Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa 2026. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Quang ảnh quy triều”, quy tụ đông đảo đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt nổi bật khi cùng Huỳnh Hiểu Minh tham gia nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê trên sân khấu.

Trong những hình ảnh được ghi lại tại chương trình, khi nhìn thấy Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh đã vui vẻ vẫy tay chào từ xa. Nữ diễn viên Hậu cung Chân Hoàn truyện cũng lập tức đáp lại bằng cử chỉ tương tự. Khoảnh khắc diễn ra tự nhiên, không có sự sắp đặt nhưng nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến hai nữ diễn viên thuộc những thế hệ khác nhau cùng xuất hiện và dành cho nhau thái độ thân thiện. Một số ý kiến cho rằng chính sự thoải mái trong cách tương tác đã tạo nên sức hút cho đoạn video, đặc biệt giữa không khí trang trọng của một sự kiện điện ảnh quy mô lớn.

Tại lễ khai mạc, Triệu Lệ Dĩnh còn chia sẻ quan điểm về ý nghĩa của việc người diễn viên thực sự “có mặt” trong nhân vật. Theo nữ diễn viên, nghệ sĩ cần bước vào thế giới nội tâm của vai diễn để khán giả cảm nhận được nhân vật như một con người đang tồn tại. Chỉ khi thấu hiểu câu chuyện, trải qua những cảm xúc vui buồn, đau đớn và những lựa chọn của nhân vật, diễn xuất mới có thể trở nên chân thực, đủ sức chạm đến người xem.

Ngoài cuộc gặp gỡ với Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh còn có màn hội ngộ đáng chú ý với Vương Nhân Quân. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Minh Lan Truyện, lần lượt đảm nhận vai Thịnh Minh Lan và Thịnh Trường Bách. Khi gặp lại tại sự kiện, họ vui vẻ ôm nhau, trò chuyện thân mật. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả nhớ đến mối quan hệ anh em gắn bó của hai nhân vật trong tác phẩm từng được yêu thích.

Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay chào Châu Tấn, khoảnh khắc giản dị gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2

Lễ khai mạc Kim Kê năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Trần Đô Linh, Trần Lập Nông, Dụ Ngôn và Vạn Ni Đạt. Chương trình kết hợp các tiết mục biểu diễn, giới thiệu dự án mới cùng những chia sẻ về hành trình sáng tạo điện ảnh.

Dù chỉ là một cử chỉ chào hỏi ngắn ngủi, màn tương tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn vẫn để lại ấn tượng đẹp. Khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy sự thân thiện giữa hai nghệ sĩ mà còn góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp tại ngày hội điện ảnh lớn của Trung Q

Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh chiếm sóng lễ khai mạc Kim Kê 2026, MC Lam Vũ và sân khấu gây tranh cãi

Lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê 2026 trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi chương trình lên sóng. Bên cạnh sự xuất hiện nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh, phần dẫn dắt của MC Lam Vũ và chất lượng các tiết mục biểu diễn cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

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