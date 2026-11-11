Dương Siêu Việt gây bất ngờ với diễn xuất tiến bộ, thoát mác 'thảm họa diễn xuất' nhờ phim mới

Phim xoay quanh Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt), một sinh viên xuất sắc ngành sinh vật, luôn đứng đầu thành tích học tập nhưng phải gánh trên vai áp lực kinh tế nặng nề. Mẹ mắc bệnh, chi phí điều trị đắt đỏ cùng những khoản vay lãi suất cao buộc cô phải liên tục làm thêm để trang trải cuộc sống. Từ nhân viên cửa hàng tiện lợi, shipper, gia sư đến nhận công việc điểm danh thuê, Trịnh Vũ gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Bộ phim ngôn tình Hôm nay trời đổ mưa bóng mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không đi theo mô-típ lãng mạn quen thuộc, tác phẩm chinh phục người xem bằng câu chuyện gần gũi về những khó khăn trong cuộc sống của người trẻ. Đặc biệt, diễn xuất của Dương Siêu Việt trở thành điểm sáng, khiến nhiều người bất ngờ trước sự tiến bộ của nữ diễn viên từng bị gắn mác “thảm họa diễn xuất”.

Điểm khiến bộ phim được đánh giá cao là cách khắc họa sự nghèo khó một cách tinh tế, không cần những lời thoại than thở hay tình tiết bi lụy. Đôi giày cũ, một phiếu ăn hay chiếc bánh mì được chia làm bốn phần đều trở thành những chi tiết nhỏ nhưng đủ sức truyền tải hoàn cảnh của nhân vật.

Sau thời gian dài bị cuộc sống bào mòn, nữ chính dần trở nên kiệt sức, ít nói và gần như không còn biểu lộ cảm xúc. Dương Siêu Việt lựa chọn lối diễn xuất tiết chế, thể hiện sự mệt mỏi qua ánh mắt, nét mặt và những phản ứng rất đời thường. Những cảnh khóc cũng được cô xử lý nhẹ nhàng, không cường điệu. Đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng là một tâm hồn mong manh, chất chứa nhiều tổn thương nhưng chưa bao giờ thực sự đầu hàng số phận.

Đáng chú ý, Trịnh Vũ có nhiều điểm tương đồng với hoàn cảnh ngoài đời của Dương Siêu Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1998 từng xuất thân từ gia đình khó khăn, phải đi làm kiếm tiền phụ giúp người thân từ khi còn trẻ. Có lẽ sự đồng cảm với nhân vật đã giúp cô thể hiện hình ảnh một cô gái bình thường đang chật vật mưu sinh một cách thuyết phục hơn.

Trước đây, Dương Siêu Việt nổi tiếng nhờ nhan sắc sau chương trình Sáng tạo 101 và từng được truyền thông gọi là một trong những mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chuyển hướng diễn xuất, cô liên tục nhận chỉ trích vì biểu cảm thiếu tự nhiên trong Thả thính phượng minh cùng nhiều tác phẩm khác như Trọng tử, Bảy kiếp may mắn hay Khói lửa nhân gian của tôi.

Từ năm 2024, nữ diễn viên bắt đầu nghiêm túc rèn luyện kỹ năng diễn xuất thông qua sân khấu kịch. Riêng vở Xin chào kẻ điên, cô đảm nhận 7 vai diễn và hoàn thành 22 buổi biểu diễn. Những nỗ lực này dần mang lại kết quả tích cực qua các dự án gần đây.

Với Hôm nay trời đổ mưa bóng mây, Dương Siêu Việt tiếp tục ghi điểm khi hóa thân thành một cô gái bình thường, không hào nhoáng nhưng giàu nghị lực. Vai diễn cũng cho thấy cô đang từng bước thoát khỏi định kiến cũ, xây dựng hình ảnh diễn viên chuyên trị những nhân vật nhỏ bé nhưng kiên cường trước nghịch cảnh.