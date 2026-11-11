Loại quả đặc sản thơm ngon, giải nhiệt tốt nhưng ít ai biết hết công dụng này

Dinh dưỡng 11/11/2026 11:30

Thốt nốt là một loại thực phẩm truyền thống của nền văn hóa Việt Nam, không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang đậm giá trị văn hóa. Thốt nốt nổi tiếng với vị ngọt thanh, hương vị độc đáo đặc biệt, độ giòn của hạt và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Thốt nốt là một loại quả của cây thốt nốt một loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Quả thốt nốt thường có vỏ màu nâu hoặc xanh và thường được mở bằng cách đập, cắt để lấy nước và thịt bên trong. Nước thốt nốt thường được uống trực tiếp hoặc sử dụng trong các món tráng miệng, đồ uống. Thịt của quả thốt nốt cũng được ăn tươi, sấy khô hoặc sử dụng trong nhiều món ăn và đồ uống khác nhau.

Loại quả đặc sản thơm ngon, giải nhiệt tốt nhưng ít ai biết hết công dụng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn trong trái thốt nốt

Giải nhiệt bù nước và cân bằng điện giải

Múi thốt nốt mọng nước cùng hàm lượng khoáng chất điện giải phong phú như kali, magie và natri đóng vai trò như một thức uống tự nhiên giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng sau khi vận động mạnh hoặc đi dưới thời tiết nắng nóng. Khi tiêu thụ quả thốt nốt, lượng nước dồi dào kết hợp với các ion khoáng sẽ thẩm thấu nhanh vào tế bào, giúp làm mát cơ thể từ bên trong, ngăn ngừa tình trạng mất nước, kiệt sức do nhiệt và duy trì sự cân bằng chất dịch hoàn hảo cho cơ thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Thốt nốt chứa một lượng chất xơ đáng kể giúp tăng cường chức năng tiêu hóa. Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc làm tăng sự di chuyển của phân trong đường ruột và giúp ngăn chặn táo bón. Bên cạnh đó, thốt nốt cũng có chứa enzym tự nhiên giúp phân giải các chất béo và protein trong thức ăn.

Loại quả đặc sản thơm ngon, giải nhiệt tốt nhưng ít ai biết hết công dụng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ vóc dáng

Đối với những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì vóc dáng, quả thốt nốt là lựa chọn ăn vặt vô cùng tưởng. Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, ăn thốt nốt giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa buổi mà không sợ tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, nguồn khoáng chất phong phú trong thốt nốt còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất cơ bản, hỗ trợ đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn trong suốt cả ngày.

Cải thiện sức khỏe làn da

Vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen, là một protein cần thiết cho sự đàn hồi và độ đàn hồi của da giúp da trở nên săn chắc và mịn màng. Thốt nốt cũng chứa vitamin E, một chất chống oxy hóa khác có khả năng bảo vệ da khỏi tổn thương do tia cực tím, các tác nhân gây lão hóa khác giúp cung cấp độ ẩm cho da và giữ cho da mềm mại.

Loại quả đặc sản thơm ngon, giải nhiệt tốt nhưng ít ai biết hết công dụng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể

Quả thốt nốt chứa một lượng sắt và khoáng chất tự nhiên đáng kể, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp hemoglobin - thành phần chính của tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. 

Bổ sung thốt nốt thường xuyên giúp phòng ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, giảm các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Nguồn đường tự nhiên trong thốt nốt còn giúp cung cấp năng lượng tức thì mà không làm cơ thể bị mệt mỏi. 

Một số món ăn làm từ thốt nốt và đường thốt nốt 

Nước thốt nốt

Nước thốt nốt có vị ngon như nước dừa, ngọt và mát, và có mùi thơm đặc trưng. Bạn mua nước thốt nốt được nấu sẵn ở chợ, cho thêm thịt thốt nốt thái sợi, một ít đường và đá. Như vậy là đã có ngay món nước thốt nốt ngọt mát, thanh nhiệt ngày hè.

Loại quả đặc sản thơm ngon, giải nhiệt tốt nhưng ít ai biết hết công dụng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chè thốt nốt

Chè thốt nốt cũng rất được ưa chuộng bởi các tín đồ yêu ngọt. Các thành phần trong chè đa dạng tùy người nấu nhưng không thể nào thiếu đường và cùi thốt nốt. Thưởng thức món chè thốt nốt ngon hơn khi dùng lạnh, để cảm nhận được vị béo ngậy của nước cốt dừa, cùi thốt nốt mềm, dẻo ăn rất thú vị.

Bánh bò thốt nốt

Bánh bò làm với đường thốt nốt sẽ có mùi thơm nhẹ từ thốt nốt, vị ngọt thanh và màu vang ươm vô cùng bắt mắt. Đây là đặc sản của vùng Châu Đốc (An Giang) - nơi vốn trồng rất nhiều thốt nốt.

Mứt gừng thốt nốt

Mứt gừng thốt nốt có vị cay nồng dễ chịu của gừng, một chút thơm thơm từ thốt nốt rất lạ miệng. Mứt dẻo dai, ngọt vừa phải, vừa có thể dùng làm món mứt ăn chơi vừa có thể trị đầy bụng rất hiệu quả.

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