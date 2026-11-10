Rau cải xanh rất tốt, nhưng 6 nhóm người này nên cẩn trọng khi ăn

Dinh dưỡng 10/11/2026 11:30

Cải xanh là loại rau phổ biến trong các bữa ăn và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Trong loại rau này có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn loại rau này.

Cải xanh được biết đến với nhiều tên gọi như: cải xanh, cải đắng, cải canh, cải cay… Nó có tên khoa học là Brassica juncea (L.) Cải bẹ xanh có màu xanh, vị đắng nhẹ, cay mạnh. Loại cải này thường được dùng để luộc, nấu canh hoặc xào, dùng làm rau sống ăn kèm.

Rau cải xanh rất tốt, nhưng 6 nhóm người này nên cẩn trọng khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của cải xanh

Rau cải xanh, hay cải xanh là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống lành mạnh. Cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin A, C và K dồi đào. Không chỉ thế, loại cải đắng này còn chứa nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Công dụng của cải xanh 

Bảo vệ tim mạch: Các hợp chất thực vật trong cải bẹ xanh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hạn chế hình thành mảng xơ vữa động mạch. Chất chống oxy hóa như flavonoid và beta carotene cũng giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ bệnh tim.

Rau cải xanh rất tốt, nhưng 6 nhóm người này nên cẩn trọng khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Cải bẹ xanh chứa glucosinolate - hợp chất giúp kích hoạt enzym giải độc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ăn rau họ cải thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày, đại tràng và buồng trứng.

Giúp mắt sáng, thị lực tốt hơn: Rau cải chứa lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Làm đẹp da, chống lão hóa: Nhờ hàm lượng vitamin A, C, E cao, cải bẹ xanh giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da và hỗ trợ sản sinh collagen. Folate trong rau còn giúp da hồng hào, khỏe mạnh.

Rau cải xanh rất tốt, nhưng 6 nhóm người này nên cẩn trọng khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin K giúp xương chắc khỏe: Chỉ một chén rau cải có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin K mỗi ngày. Vitamin này giúp đông máu, giảm nguy cơ chảy máu kéo dài và hỗ trợ gắn kết canxi vào xương, phòng ngừa loãng xương.

Tăng cường miễn dịch: Cải bẹ xanh giàu vitamin C - dưỡng chất giúp cơ thể sản xuất bạch cầu, nâng cao sức đề kháng trước vi khuẩn và virus. Ngoài ra, vitamin A trong rau còn hỗ trợ sự phát triển của tế bào miễn dịch.

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