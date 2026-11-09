Trăn khổng lồ dài khoảng 4 mét được tìm thấy cùng với hàng chục quả trứng và trăn con dưới nền nhà dân

Cư dân khu vực Musi 2 thuộc Palembang, Nam Sumatra, Indonesia, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con trăn lớn nằm dưới nền nhà của họ. Ngoài con trăn dài khoảng 4 mét, cư dân còn tìm thấy khoảng 50 quả trứng và 30 con trăn con tại địa điểm này.
Video 3 giờ 35 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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