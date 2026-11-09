Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to từ ngày 9 đến 19/11/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, may mắn được Tam Hội cục trợ vận nên Ngọ rất thuận lợi trong chuyện làm ăn hôm nay. Nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Ngọ cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp. 

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần trợ giúp Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Nay là ngày bạn có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Ngọ luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Con giáp tuổi Hợi 

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, công việc của tuổi Hợi khá thuận lợi, không có rắc rối xảy ra. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên nếu muốn thăng tiến vị trí cao hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng vô cùng may mắn khi chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội gặp được ý trung nhân, là người tuổi Hợi mong đợi bấy lâu nay. Hạnh phúc vì có được một người ở bên quan tâm chia sẻ khiến bản mệnh luôn nở nụ cười trên môi.

Con giáp tuổi Sửu 

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, Chính Ấn xuất hiện hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu thêm phần suôn sẻ. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc với thái độ chân thành và có trách nhiệm của mình, nhờ vậy mỗi khi gặp phải khó khăn, luôn có nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp bạn một phen. 

Liên tiếp từ ngày 9 đến 19/11/2026, 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của bạn có những bước tiến thuận lợi, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn rồi đó. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, tài khoản tăng theo cấp số nhân, Đại Phú Đại Quý, tiền tài vô biên trong 3 tuần cuối tháng 11 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình

Vừa mở cửa đưa bạn gái về nhà, thấy hai bóng người giữa phòng khách tôi giật mình

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Công an làm rõ danh tính 3 người tung tin chưa kiểm chứng về Trường Giang

Hậu trường 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giữa đêm thấy vợ sụp gối trước mặt người giúp việc rồi đưa 30 triệu, sự thật đằng sau làm tôi sốc

Giữa đêm thấy vợ sụp gối trước mặt người giúp việc rồi đưa 30 triệu, sự thật đằng sau làm tôi sốc

Tâm sự 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bắt gặp chồng lén mang que thử thai về nhà, nghi vấn ngoại tình vỡ tan khi một người bất ngờ lộ diện

Bắt gặp chồng lén mang que thử thai về nhà, nghi vấn ngoại tình vỡ tan khi một người bất ngờ lộ diện

Tâm sự 55 phút trước
Ngã xe đạp xuống kênh, bé trai 7 tuổi tử vong

Ngã xe đạp xuống kênh, bé trai 7 tuổi tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Trăn khổng lồ dài khoảng 4 mét được tìm thấy cùng với hàng chục quả trứng và trăn con dưới nền nhà dân

Trăn khổng lồ dài khoảng 4 mét được tìm thấy cùng với hàng chục quả trứng và trăn con dưới nền nhà dân

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Chúc mừng 3 con giáp đón mưa cầu vồng, HÀO QUANG TỎA SÁNG, sự nghiệp lên hương, thành công ngoài sức mong đợi trong tháng cuối cùng của năm 2026

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, Tài Lộc ùn ùn kéo về, vượng Tài vượng Lộc sau ngày 10/11/2026

Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, Tài Lộc ùn ùn kéo về, vượng Tài vượng Lộc sau ngày 10/11/2026

Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp