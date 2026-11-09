Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài trao bao tiền to, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình trong tháng 10 âm lịch

Trong tháng 10 âm lịch, Chính Tài giúp cho tài lộc của con giáp tuổi Tỵ trở nên rực rỡ hơn cả những gì bạn mong chờ. Điều tuyệt vời là khi khó khăn bạn sẽ được giúp đỡ, một khoản tiền nhỏ đủ cho bạn lấy lại sự tự tin cho mình.

Nhưng dù sao hãy sống dưới mức thu nhập để đảm bảo cuộc sống ổn định bạn nhé. Đó là lời khuyên của các chuyên gia mà có thể bạn nghe rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Hỏa - Mộc tương sinh tốt cho khía cạnh tình cảm của người tuổi Tỵ trong thời gian này. Những cảm xúc của bạn sẽ trọn vẹn hơn khi được người ấy quan tâm, chăm sóc tận tình.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tháng 10 âm lịch, có Chính Tài nên dù có kẻ cạnh khóe trong chuyện làm ăn, thăng tiến nhưng bạn vẫn phát triển được do phước của bản thân quá lớn. Bạn là người có năng lực, nói được làm được nên vì thế hay bị người khác ghen tị cũng là chuyện bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Nay nhiều bạn còn ăn nên làm ra, có tiền tiêu vặt. Không ít bạn bè “tốt” vay tiền không muốn trả, hôm nay bạn sẽ xóa tên họ ra khỏi cuộc đời và “bố thí” tiền cho kẻ vô ơn. Thời gian qua giúp con giáp này tỉnh ngộ và tập trung vào công việc nên lương thưởng được cải thiện.

Con giáp tuổi Tý

Trong tháng 10 âm lịch, công việc của tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt. Con giáp này thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hằng ngày. Tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của tuổi Tý có phần trở ngại. Mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương đang có những cơn sóng ngầm, dù không ai trong hai người nói ra nhưng tình cảm đã phôi phai tự bao giờ. Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ con giáp này vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. Đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bản mệnh sẽ là người tổn thương.

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