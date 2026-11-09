Lễ khai mạc Kim Kê 2026 gây tranh luận, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý

Sao quốc tế 09/11/2026 12:37

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách, mỗi lần xuất hiện của cô đều nhận được sự quan tâm lớn. Dẫu vậy, việc khán giả tập trung nhiều vào ngôi sao thay vì các tác phẩm và thành tựu điện ảnh cũng đặt ra câu hỏi về sức hút chuyên môn của sự kiện.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê 2026 trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi phát sóng. Bên cạnh sự xuất hiện nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh, phần dẫn chương trình của MC Lam Vũ và chất lượng các tiết mục sân khấu cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tâm điểm chú ý của sự kiện là Triệu Lệ Dĩnh. Xuất hiện với tư cách giám khảo, nữ diễn viên gây ấn tượng nhờ ngoại hình và phong thái trước ống kính. Đặc biệt, khoảnh khắc cô ôm diễn viên Vương Nhân Quân nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Lễ khai mạc Kim Kê 2026 gây tranh luận, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 1

Vương Nhân Quân vốn là diễn viên có thực lực, từng được ghi nhận với giải thưởng Phi Thiên dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, anh lại được nhắc đến nhiều qua màn tương tác với Triệu Lệ Dĩnh. Điều đó phần nào cho thấy sức hút truyền thông của nữ diễn viên, khi những khoảnh khắc bên lề cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn luận.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách, mỗi lần xuất hiện của cô đều nhận được sự quan tâm lớn. Dẫu vậy, việc khán giả tập trung nhiều vào ngôi sao thay vì các tác phẩm và thành tựu điện ảnh cũng đặt ra câu hỏi về sức hút chuyên môn của sự kiện.

Lễ khai mạc Kim Kê 2026 gây tranh luận, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, MC Lam Vũ cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn như Kim Kê và Bách Hoa, nữ MC sở hữu nhiều kinh nghiệm dẫn dắt chương trình quy mô lớn. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, cô nhận một số phản hồi chưa tích cực về phong thái và cách thể hiện trên sân khấu.

Một bộ phận khán giả cho rằng lối dẫn của Lam Vũ còn khuôn mẫu, biểu cảm chưa linh hoạt và thiếu sự mới mẻ. Trong khi đó, MC Vương Diệu Khánh được nhận xét có phong thái tự nhiên hơn. Những hình ảnh cận cảnh của Lam Vũ cũng kéo theo bình luận về ngoại hình, dù đây chủ yếu là đánh giá chủ quan từ cộng đồng mạng.

Phần biểu diễn nghệ thuật mở màn cũng chưa đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận người xem. Nhiều ý kiến nhận xét các tiết mục thiếu điểm nhấn, cách dàn dựng chưa tạo được sự kết nối rõ nét với chủ đề điện ảnh. Một số màn trình diễn tiếp theo bị cho là còn công thức, chưa mang đến bất ngờ.

Là một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng của Trung Quốc, Kim Kê không chỉ tôn vinh nghệ sĩ và nhà làm phim mà còn phản ánh đời sống điện ảnh nước này. Vì vậy, bên cạnh quy mô tổ chức và sức hút ngôi sao, chất lượng nghệ thuật, giá trị chuyên môn và sự đổi mới trong cách tiếp cận khán giả vẫn là những yếu tố được kỳ vọng ở sự kiện.

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Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39

Xuất hiện tại lễ khai mạc Giải thưởng Kim Kê 2026, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo rạng rỡ. Đáng chú ý, vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Thay vì vẻ ngoài mảnh mai từng gắn liền với hình ảnh của cô, diện mạo hiện tại mang đến cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

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