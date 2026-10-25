Một bộ phận khán giả cho rằng kiểu tóc chưa thực sự tôn lên đường nét gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh tạo hình, chất lượng hình ảnh và âm thanh trong buổi livestream cũng nhận về những lời phàn nàn. Một số người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước khâu chuẩn bị của ê-kíp, cho rằng ngoại hình nghệ sĩ và chất lượng phát sóng cần được chăm chút kỹ lưỡng hơn trong những sự kiện công khai.

Trong buổi phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục màu trắng, kết hợp kiểu tóc ngắn ngang tai với phần mái dày, tạo hình tròn giống tóc nấm. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo những cuộc thảo luận về phong cách của nữ diễn viên.

Dù vậy, nhiều ý kiến lại nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Một số khán giả cho rằng mái tóc ngắn mang đến vẻ ngoài đơn giản, thoải mái cho nữ diễn viên. Những người khác không quá chú trọng đến kiểu tóc mà quan tâm nhiều hơn đến thần sắc của cô sau thời gian nghỉ ngơi, đồng thời mong muốn Triệu Lệ Dĩnh duy trì sức khỏe ổn định trước khi trở lại với lịch trình dày đặc.

Trước những tranh luận về diện mạo của nữ diễn viên, phòng làm việc Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ phản hồi: “Đang gội rồi, đang gội rồi, ngày mai sẽ chà từ đầu”.

Câu trả lời mang sắc thái tự trào nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì đưa ra lời giải thích dài dòng về ý tưởng tạo hình, ê-kíp lựa chọn cách phản hồi dí dỏm, phần nào làm dịu bầu không khí tranh luận. Một số người hâm mộ thích thú trước thái độ hài hước này, trong khi những ý kiến chưa hài lòng về kiểu tóc và chất lượng livestream vẫn tiếp tục được chia sẻ.

Trên thực tế, diện mạo nghệ sĩ khi lên hình có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm ý tưởng tạo hình, trang phục, ánh sáng và góc quay. Vì vậy, một buổi livestream chưa đủ để đánh giá toàn bộ năng lực của đội ngũ phụ trách hình ảnh. Tuy nhiên, những phản hồi từ khán giả vẫn là điều ê-kíp có thể cân nhắc trong các lần xuất hiện tiếp theo.

Đáng chú ý, lần tái xuất này diễn ra sau quãng thời gian Triệu Lệ Dĩnh tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe. Sự trở lại của nữ diễn viên vì thế nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dù tạo hình còn gây tranh cãi, điều nhiều khán giả mong đợi hơn cả vẫn là tình trạng sức khỏe của cô và những hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.