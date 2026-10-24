Trên sóng truyền hình, bộ phim cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo dữ liệu thời gian thực được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, chỉ khoảng 30 phút sau khi phát sóng trên CCTV-8, tác phẩm đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem, với mức ghi nhận khoảng 2,6793%. Phim đồng thời đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình trong ngày của Maoyan.

Theo số liệu được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Tiểu Thành Lương Phương vượt 7.500 điểm nhiệt ngay trong ngày đầu lên sóng. Đến ngày 22/10, chỉ số tiếp tục tăng, có thời điểm đạt 8.288 điểm. Tài khoản chính thức của đoàn phim cũng thông báo tác phẩm chạm mốc 8.500 điểm nhiệt, cho thấy sức hút đáng kể của dự án thuộc dòng phim hiện thực.

Khả năng thu hút quảng cáo cũng trở thành điểm sáng của dự án. Trong 4 tập đầu tiên, bộ phim có sự xuất hiện của 8 thương hiệu với tổng cộng 28 lượt quảng cáo, trung bình 7 lượt mỗi tập. Thành tích này cho thấy kỳ vọng của các nhãn hàng đối với tác phẩm có Tiêu Chiến đảm nhận vai chính.

Sức hút của nam diễn viên còn thể hiện qua các chỉ số trên mạng xã hội. Trong ngày đầu phát sóng, mức độ quan tâm dành cho Tiêu Chiến trên WeChat được ghi nhận vượt 100 triệu. Nhân vật Lưu Tranh Lượng do anh thể hiện cũng đạt 9,03 điểm trên bảng xếp hạng VLinkage, dẫn đầu chỉ số nhân vật truyền hình ngày 21/10.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Phi Đao của tác giả Lưu Tam, phim kể về Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng từng làm việc tại bệnh viện lớn. Sau biến cố trong sự nghiệp, anh rời môi trường y tế hàng đầu và trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tại cơ sở y tế địa phương với nguồn lực hạn chế, nhân vật phải đối mặt với nhiều thử thách, đồng thời dần thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp và cuộc sống.

Tiêu Chiến gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt ít trang điểm, bộ râu lún phún và vẻ ngoài mệt mỏi. Hình tượng này khác biệt so với phong cách chỉn chu thường thấy của nam diễn viên, góp phần khắc họa một bác sĩ đang trải qua khủng hoảng. Phim còn có sự tham gia của Khương Nghiên, Nghê Đại Hồng, Vương Ngạn Lâm, Sử Bành Nguyên, Trương Quốc Cường và Trần Cẩn.

Dù vậy, một số phân cảnh liên quan đến chuyên môn y khoa đã gây tranh luận. Khán giả đặt câu hỏi về việc một bác sĩ chuyên phẫu thuật thần kinh lại tham gia xử lý những ca bệnh thuộc lĩnh vực khác, trong đó có tiết niệu. Theo ý kiến này, phim cần giải thích rõ hơn về hoàn cảnh và quy trình chuyên môn để bảo đảm tính thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người xem cho rằng tác phẩm còn kết hợp yếu tố hài hước và chữa lành, vì vậy cần đánh giá các tình tiết trong tổng thể câu chuyện thay vì chỉ dựa vào những tập đầu.

Với màn ra mắt khả quan, Tiểu Thành Lương Phương đang cho thấy lợi thế từ sức hút của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, việc duy trì thành tích trong những tuần tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chất lượng kịch bản và cách bộ phim cân bằng giữa tính giải trí với độ chân thực của đề tài y khoa.