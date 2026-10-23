Phim của Tiêu Chiến bị chỉ trích vì tình tiết phi thực tế trong phòng phẫu thuật

Sao quốc tế 23/10/2026 16:47

Sau khi lên sóng, bộ phim Tiểu Thành Lương Phương đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận khi xây dựng tình tiết nam chính là bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhưng lại trực tiếp thực hiện phẫu thuật tiết niệu cho bệnh nhân. Chi tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi về tính chân thực của nội dung, cũng như mức độ chính xác trong việc tái hiện các quy định chuyên môn của ngành y.

Sau khi lên sóng, bộ phim Tiểu Thành Lương Phương đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận khi xây dựng tình tiết nam chính là bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhưng lại trực tiếp thực hiện phẫu thuật tiết niệu cho bệnh nhân. Chi tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi về tính chân thực của nội dung, cũng như mức độ chính xác trong việc tái hiện các quy định chuyên môn của ngành y.

Trong phim, nhân vật Lưu Tranh Lượng vốn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tuy nhiên, chỉ vì từng có thời gian làm việc tại khoa tiết niệu, anh được viện trưởng tạm thời cho phép thực hiện các ca phẫu thuật thuộc chuyên ngành này. Tình tiết trên bị cho là thiếu thuyết phục, bởi kinh nghiệm làm việc trong một khoa không đồng nghĩa với việc bác sĩ đương nhiên có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để đảm nhiệm mọi loại phẫu thuật thuộc lĩnh vực đó.

Phim của Tiêu Chiến bị chỉ trích vì tình tiết phi thực tế trong phòng phẫu thuật - Ảnh 1

Trên thực tế, hoạt động khám chữa bệnh đòi hỏi bác sĩ phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn tương ứng. Việc được giao thực hiện một ca phẫu thuật không thể chỉ dựa vào quyết định nhất thời của người đứng đầu cơ sở y tế. Vì vậy, cách xử lý tình tiết của bộ phim làm dấy lên nghi vấn về sự phù hợp với các quy định hành nghề y, dù việc xác định có vi phạm pháp luật hay không còn phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể.

Đáng chú ý, bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một trung tâm y tế cấp thị trấn. Những cơ sở y tế tuyến cơ sở có chức năng, phạm vi chuyên môn và điều kiện kỹ thuật khác nhau; không phải nơi nào cũng được phép thực hiện các phẫu thuật phức tạp. Do đó, việc một cơ sở thiếu trang thiết bị, nhân lực hoặc phạm vi chuyên môn phù hợp vẫn tiến hành phẫu thuật chuyên sâu càng khiến tình tiết trở nên khó tin.

Phim của Tiêu Chiến bị chỉ trích vì tình tiết phi thực tế trong phòng phẫu thuật - Ảnh 2

Có thể thấy, để khắc họa hình tượng nam chính toàn năng, bộ phim đã để nhân vật vừa đảm nhiệm phẫu thuật thần kinh, bao gồm những ca can thiệp phức tạp như mở hộp sọ, vừa thực hiện phẫu thuật tiết niệu. Cách xây dựng này có thể tạo kịch tính cho câu chuyện, nhưng đồng thời làm suy giảm tính chân thực của một tác phẩm lấy bối cảnh y khoa.

Với dòng phim khai thác đề tài bệnh viện, tính hấp dẫn cần đi cùng độ chính xác chuyên môn. Những sai lệch thiếu kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm mà còn có nguy cơ khiến khán giả hiểu sai về năng lực bác sĩ, quy trình phẫu thuật và các giới hạn pháp lý trong hoạt động khám chữa bệnh.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Danh sách sơ tuyển Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả. Trong số những tác phẩm gây chú ý, bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế do Tiêu Chiến đóng chính bất ngờ không xuất hiện trong danh sách đủ điều kiện bước tiếp vào vòng bình chọn, tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Vương Phi, Tiêu Chiến cùng có mối liên hệ đặc biệt với huấn luyện viên The Voice

Vương Phi, Tiêu Chiến cùng có mối liên hệ đặc biệt với huấn luyện viên The Voice

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Tiêu Chiến tái xuất màn ảnh, phim đóng cùng Châu Vũ Đồng ấn định ngày lên sóng

Tiêu Chiến đi ngược đà suy thoái của Cbiz, concert và loạt phim mới gây chú ý

Tiêu Chiến đi ngược đà suy thoái của Cbiz, concert và loạt phim mới gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ bạn gái chê nghèo xua đuổi, cậu bé năm nào thành ông chủ rồi tung cú sốc bất ngờ

Bị mẹ bạn gái chê nghèo xua đuổi, cậu bé năm nào thành ông chủ rồi tung cú sốc bất ngờ

Tâm sự tình yêu 13 phút trước
Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Tâm sự Eva 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời

Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời

Ngoại tình 43 phút trước
Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Mẹ chồng ép tôi ly hôn vì mãi không có con, 3 năm sau bà tìm đến van xin tôi tha thứ

Mẹ chồng ép tôi ly hôn vì mãi không có con, 3 năm sau bà tìm đến van xin tôi tha thứ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng

Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời bỏ lại con đỏ hỏn, hành động của người vợ khiến ai nấy rơi nước mắt

Nhân tình của chồng qua đời bỏ lại con đỏ hỏn, hành động của người vợ khiến ai nấy rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Người quen thấy tên chồng trong khai sinh con nhà người ta, vợ chết đứng khi biết bí mật đằng sau

Người quen thấy tên chồng trong khai sinh con nhà người ta, vợ chết đứng khi biết bí mật đằng sau

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight

Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight

Mã Thiên Vũ tiết lộ từng có ý nghĩ tiêu cực sau khi cha qua đời, hé lộ cách Dương Mịch giúp đỡ

Mã Thiên Vũ tiết lộ từng có ý nghĩ tiêu cực sau khi cha qua đời, hé lộ cách Dương Mịch giúp đỡ

Triệu Vy gây chú ý với màn trả lời khéo léo sau 5 năm ở ẩn, hé lộ hướng đi mới

Triệu Vy gây chú ý với màn trả lời khéo léo sau 5 năm ở ẩn, hé lộ hướng đi mới

Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người

Tống Nghiên Phi và con gái Vương Phi bị bắt gặp nắm tay giữa chốn đông người

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh mua căn hộ cao cấp ở Thượng Hải sau khi chuyển nhà vì con trai

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh mua căn hộ cao cấp ở Thượng Hải sau khi chuyển nhà vì con trai

Trương Vệ Kiện và bà xã bị chỉ trích vì hành động khi đi ăn nhà hàng

Trương Vệ Kiện và bà xã bị chỉ trích vì hành động khi đi ăn nhà hàng