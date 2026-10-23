Phim của Tiêu Chiến bị chỉ trích vì tình tiết phi thực tế trong phòng phẫu thuật

Sau khi lên sóng, bộ phim Tiểu Thành Lương Phương đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận khi xây dựng tình tiết nam chính là bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhưng lại trực tiếp thực hiện phẫu thuật tiết niệu cho bệnh nhân. Chi tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi về tính chân thực của nội dung, cũng như mức độ chính xác trong việc tái hiện các quy định chuyên môn của ngành y.

Sau khi lên sóng, bộ phim Tiểu Thành Lương Phương đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận khi xây dựng tình tiết nam chính là bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhưng lại trực tiếp thực hiện phẫu thuật tiết niệu cho bệnh nhân. Chi tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi về tính chân thực của nội dung, cũng như mức độ chính xác trong việc tái hiện các quy định chuyên môn của ngành y. Trong phim, nhân vật Lưu Tranh Lượng vốn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tuy nhiên, chỉ vì từng có thời gian làm việc tại khoa tiết niệu, anh được viện trưởng tạm thời cho phép thực hiện các ca phẫu thuật thuộc chuyên ngành này. Tình tiết trên bị cho là thiếu thuyết phục, bởi kinh nghiệm làm việc trong một khoa không đồng nghĩa với việc bác sĩ đương nhiên có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để đảm nhiệm mọi loại phẫu thuật thuộc lĩnh vực đó.

Trên thực tế, hoạt động khám chữa bệnh đòi hỏi bác sĩ phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn tương ứng. Việc được giao thực hiện một ca phẫu thuật không thể chỉ dựa vào quyết định nhất thời của người đứng đầu cơ sở y tế. Vì vậy, cách xử lý tình tiết của bộ phim làm dấy lên nghi vấn về sự phù hợp với các quy định hành nghề y, dù việc xác định có vi phạm pháp luật hay không còn phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể.

Đáng chú ý, bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một trung tâm y tế cấp thị trấn. Những cơ sở y tế tuyến cơ sở có chức năng, phạm vi chuyên môn và điều kiện kỹ thuật khác nhau; không phải nơi nào cũng được phép thực hiện các phẫu thuật phức tạp. Do đó, việc một cơ sở thiếu trang thiết bị, nhân lực hoặc phạm vi chuyên môn phù hợp vẫn tiến hành phẫu thuật chuyên sâu càng khiến tình tiết trở nên khó tin. Có thể thấy, để khắc họa hình tượng nam chính toàn năng, bộ phim đã để nhân vật vừa đảm nhiệm phẫu thuật thần kinh, bao gồm những ca can thiệp phức tạp như mở hộp sọ, vừa thực hiện phẫu thuật tiết niệu. Cách xây dựng này có thể tạo kịch tính cho câu chuyện, nhưng đồng thời làm suy giảm tính chân thực của một tác phẩm lấy bối cảnh y khoa. Với dòng phim khai thác đề tài bệnh viện, tính hấp dẫn cần đi cùng độ chính xác chuyên môn. Những sai lệch thiếu kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm mà còn có nguy cơ khiến khán giả hiểu sai về năng lực bác sĩ, quy trình phẫu thuật và các giới hạn pháp lý trong hoạt động khám chữa bệnh.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa Danh sách sơ tuyển Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả. Trong số những tác phẩm gây chú ý, bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế do Tiêu Chiến đóng chính bất ngờ không xuất hiện trong danh sách đủ điều kiện bước tiếp vào vòng bình chọn, tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

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