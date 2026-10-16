Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Vương Tinh thẳng thắn nhận định diễn xuất của Tiêu Chiến hiện còn khá hạn hẹp, đồng thời cho rằng một số vai diễn chưa thực sự phù hợp với ngoại hình và khí chất của nam diễn viên. Ông khuyên Tiêu Chiến cùng ê-kíp cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn kịch bản, chủ động điều chỉnh hình tượng theo từng giai đoạn sự nghiệp, tránh để bản thân bị đóng khung trong một kiểu nhân vật nhất định.

Đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Vương Tinh mới đây tiếp tục gây chú ý khi đưa ra nhận xét về con đường diễn xuất của Tiêu Chiến . Theo ông, nam diễn viên vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn nhất định trong việc lựa chọn vai diễn và cần có chiến lược phát triển phù hợp hơn để duy trì sức hút lâu dài.

Để minh họa cho quan điểm này, Vương Tinh nhắc đến Tiêu Phương Phương, nữ diễn viên từng nhiều lần chuyển đổi hình tượng thành công. Theo ông, nghệ sĩ cần biết làm mới mình trước khi khán giả cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, nhóm nhạc Twins được đưa ra làm ví dụ về những nghệ sĩ vẫn gắn liền với hình tượng thiếu nữ dù đã bước sang tuổi 40.

Vương Tinh cũng gợi ý Tiêu Chiến có thể tham khảo con đường phát triển của diễn viên Lưu Tùng Nhân. Theo ông, sức hút của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở mức độ nổi tiếng mà còn phụ thuộc vào khả năng diễn xuất, cách xây dựng nhân vật và sự bền bỉ trong nghề. Dù không sở hữu độ phủ sóng như Trịnh Thiếu Thu hay Châu Nhuận Phát, Lưu Tùng Nhân vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân thuyết phục, kể cả khi đảm nhận vai phụ.

Những nhận xét này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Người hâm mộ Tiêu Chiến cho rằng đánh giá của Vương Tinh chưa phản ánh đầy đủ hành trình nghệ thuật của nam diễn viên. Họ nhắc đến những tác phẩm như Trần Tình Lệnh và Tàng Hải Truyện, cho rằng anh đã thử sức với nhiều dạng nhân vật thuộc các thể loại khác nhau, từ tiên hiệp đến đấu trí, quyền mưu.

Một số khán giả cũng đặt câu hỏi về thời điểm Vương Tinh đưa ra bình luận, song chưa có căn cứ xác định phát ngôn của đạo diễn liên quan đến các hoạt động khác của Tiêu Chiến.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đồng tình rằng lời khuyên của Vương Tinh đáng để tham khảo. Theo nhóm khán giả này, tham gia nhiều thể loại phim không đồng nghĩa với việc diễn viên đã thể hiện được sự đa dạng trong diễn xuất. Điều quan trọng là khả năng truyền tải tâm lý nhân vật và mức độ phù hợp giữa diễn viên với vai diễn.

Tranh luận lần này một lần nữa cho thấy áp lực mà các ngôi sao hàng đầu phải đối mặt khi phát triển sự nghiệp lâu dài. Với Tiêu Chiến, việc lựa chọn kịch bản, mở rộng giới hạn diễn xuất và xây dựng hình tượng mới sẽ tiếp tục là những yếu tố được công chúng quan tâm trong chặng đường phía trước.