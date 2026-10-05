Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nguyên nhân bắt nguồn từ một đoạn phỏng vấn cũ của Tiêu Chiến. Khi được hỏi về độ tuổi lý tưởng để kết hôn, nam diễn viên từng cho biết anh sẽ cân nhắc chuyện lập gia đình khi bước sang tuổi 35. Trong một câu hỏi mang tính trêu đùa, khi được hỏi nếu người hâm mộ muốn kết hôn với anh thì sao, Tiêu Chiến từng vui vẻ đáp: “Đợi tôi đến 35 tuổi rồi tính”.

Ngày 5/10, Tiêu Chiến chính thức bước sang tuổi 35. Bên cạnh những lời chúc từ người hâm mộ, câu chuyện về mốc tuổi kết hôn mà nam diễn viên từng nhắc đến nhiều năm trước bất ngờ được cư dân mạng đào lại và trở thành chủ đề gây chú ý.

Nhiều năm trôi qua, khi Tiêu Chiến thực sự chạm đến cột mốc tuổi mà anh từng nhắc tới, câu nói này nhanh chóng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Hashtag liên quan đến việc “Tiêu Chiến đã đến tuổi kết hôn” thậm chí lọt top tìm kiếm trên Weibo. Không ít cư dân mạng hài hước cho rằng nam diễn viên đã đến đúng “thời hạn” mà chính anh từng đặt ra.

Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật, Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện tình cảm hay hôn nhân. Đúng 0h, anh đăng tải một bài viết trên Weibo, chia sẻ: “Thời gian sẽ cuốn đi những điều đã qua, nhưng để lại tất cả những cuộc gặp gỡ và những lần ngoái nhìn. 35, trân trọng, tiến về phía trước”.

Nội dung bài đăng chủ yếu nhìn lại hành trình đã qua và thể hiện tâm thế hướng về tương lai. Phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời nhìn lại 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên thông qua các vai diễn, sân khấu và những dấu mốc trong sự nghiệp. Chuyện tình cảm hoàn toàn không được đề cập.

Trước sự bàn luận của cư dân mạng, nhiều người hâm mộ cho rằng hôn nhân vẫn là lựa chọn cá nhân của Tiêu Chiến. Câu nói từ nhiều năm trước không nên trở thành áp lực buộc anh phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Tiêu Chiến khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi vướng tin đồn tình cảm. Hiện nam diễn viên vẫn dành phần lớn sự tập trung cho công việc, tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất và các hoạt động nghệ thuật.