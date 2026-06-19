Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Sao quốc tế 19/06/2026 16:34

Danh sách sơ tuyển Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả. Trong số những tác phẩm gây chú ý, bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế do Tiêu Chiến đóng chính bất ngờ không xuất hiện trong danh sách đủ điều kiện bước tiếp vào vòng bình chọn, tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Theo quy định của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Bách Hoa năm nay phải được phát hành tại hệ thống rạp trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến cuối tháng 2/2026, đồng thời đáp ứng yêu cầu về lượng khán giả và chưa từng tham dự kỳ Bách Hoa trước đó. Các bộ phim vượt qua vòng sơ tuyển được lựa chọn thông qua lá phiếu của hội đồng gồm đại diện rạp chiếu phim, truyền thông và các chuyên gia trong ngành.

Kết quả này gây bất ngờ bởi trước đó Đắc Nhàn Cẩn Chế từng ghi dấu ấn tại Giải thưởng Kim Hải Yến thuộc Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á. Tại đây, Tiêu Chiến được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi đạo diễn Khổng Sanh và biên kịch Lam Hiểu Long cũng nhận được những giải thưởng quan trọng. Thành tích nổi bật này từng khiến nhiều người tin rằng bộ phim sẽ có cơ hội tiến sâu ở các giải thưởng điện ảnh lớn khác.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa - Ảnh 1

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thành công ở một sân chơi không đồng nghĩa với việc tác phẩm sẽ đạt kết quả tương tự ở mọi hệ thống giải thưởng. Việc Đắc Nhàn Cẩn Chế vắng mặt khỏi danh sách sơ khảo Bách Hoa đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, trong khi nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể đến từ sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá giữa các giải thưởng.

Bách Hoa vốn được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Trung Quốc, bên cạnh Kim Kê và Hoa Biểu. Mỗi năm, quy trình bình chọn đều có những tiêu chuẩn riêng, tập trung vào mức độ lan tỏa, sức ảnh hưởng và sự ghi nhận từ hội đồng chuyên môn cũng như khán giả.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa - Ảnh 2

Dù chưa thể góp mặt ở vòng tiếp theo của Bách Hoa, Đắc Nhàn Cẩn Chế vẫn được xem là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Tiêu Chiến trong thời gian qua. Câu chuyện của bộ phim cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại các giải thưởng lớn, nơi mỗi tác phẩm phải vượt qua nhiều tiêu chí khác nhau để giành được sự công nhận từ giới chuyên môn.

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến đang trở thành tâm điểm chú ý khi được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan 2026, thuộc khuôn khổ giải thưởng truyền hình danh giá Bạch Ngọc Lan lần thứ 31. Nếu giành chiến thắng, nam diễn viên có thể trở thành Thị đế sinh sau năm 1990 đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, tạo nên một dấu mốc quan trọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

TIN MỚI NHẤT

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 1 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 2 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?