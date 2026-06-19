Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Sao quốc tế 19/06/2026 16:34

Danh sách sơ tuyển Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả. Trong số những tác phẩm gây chú ý, bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế do Tiêu Chiến đóng chính bất ngờ không xuất hiện trong danh sách đủ điều kiện bước tiếp vào vòng bình chọn, tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Theo quy định của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Bách Hoa năm nay phải được phát hành tại hệ thống rạp trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến cuối tháng 2/2026, đồng thời đáp ứng yêu cầu về lượng khán giả và chưa từng tham dự kỳ Bách Hoa trước đó. Các bộ phim vượt qua vòng sơ tuyển được lựa chọn thông qua lá phiếu của hội đồng gồm đại diện rạp chiếu phim, truyền thông và các chuyên gia trong ngành.

Kết quả này gây bất ngờ bởi trước đó Đắc Nhàn Cẩn Chế từng ghi dấu ấn tại Giải thưởng Kim Hải Yến thuộc Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á. Tại đây, Tiêu Chiến được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi đạo diễn Khổng Sanh và biên kịch Lam Hiểu Long cũng nhận được những giải thưởng quan trọng. Thành tích nổi bật này từng khiến nhiều người tin rằng bộ phim sẽ có cơ hội tiến sâu ở các giải thưởng điện ảnh lớn khác.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa - Ảnh 1

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thành công ở một sân chơi không đồng nghĩa với việc tác phẩm sẽ đạt kết quả tương tự ở mọi hệ thống giải thưởng. Việc Đắc Nhàn Cẩn Chế vắng mặt khỏi danh sách sơ khảo Bách Hoa đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, trong khi nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể đến từ sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá giữa các giải thưởng.

Bách Hoa vốn được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Trung Quốc, bên cạnh Kim Kê và Hoa Biểu. Mỗi năm, quy trình bình chọn đều có những tiêu chuẩn riêng, tập trung vào mức độ lan tỏa, sức ảnh hưởng và sự ghi nhận từ hội đồng chuyên môn cũng như khán giả.

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa - Ảnh 2

Dù chưa thể góp mặt ở vòng tiếp theo của Bách Hoa, Đắc Nhàn Cẩn Chế vẫn được xem là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Tiêu Chiến trong thời gian qua. Câu chuyện của bộ phim cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại các giải thưởng lớn, nơi mỗi tác phẩm phải vượt qua nhiều tiêu chí khác nhau để giành được sự công nhận từ giới chuyên môn.

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