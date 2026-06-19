Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Theo quy định của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Bách Hoa năm nay phải được phát hành tại hệ thống rạp trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến cuối tháng 2/2026, đồng thời đáp ứng yêu cầu về lượng khán giả và chưa từng tham dự kỳ Bách Hoa trước đó. Các bộ phim vượt qua vòng sơ tuyển được lựa chọn thông qua lá phiếu của hội đồng gồm đại diện rạp chiếu phim, truyền thông và các chuyên gia trong ngành.

Kết quả này gây bất ngờ bởi trước đó Đắc Nhàn Cẩn Chế từng ghi dấu ấn tại Giải thưởng Kim Hải Yến thuộc Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á. Tại đây, Tiêu Chiến được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi đạo diễn Khổng Sanh và biên kịch Lam Hiểu Long cũng nhận được những giải thưởng quan trọng. Thành tích nổi bật này từng khiến nhiều người tin rằng bộ phim sẽ có cơ hội tiến sâu ở các giải thưởng điện ảnh lớn khác.