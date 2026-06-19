Một sản phụ bất ngờ sinh con trên xe khách khi xe này đi qua tỉnh Quảng Trị và rơi vào tình trạng băng huyết nguy kịch sau sinh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã cấp cứu một sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách. Trước đó, sản phụ V.T.M.L. (SN 2004, trú tại tỉnh Gia Lai) đi xe khách từ Hà Nội vào Gia Lai. Khi đi qua địa phận Quảng Trị, chị L. vỡ ối và sinh một bé trai ngay trên xe khách.

Sau khi em bé chào đời, người mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng chảy máu ồ ạt, mặt tái dần, ý thức lơ mơ, sang chấn tâm lý và được nhà xe đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Thời điểm nhập viện, huyết áp của sản phụ tụt sâu, tử cung co hồi kém, nguy cơ tử vong cận kề. Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ để cấp cứu sản phụ.

Sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách đã được cứu sống - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, điều kỳ diệu đã đến. Mạch và huyết áp của người mẹ dần ổn định, tử cung co hồi tốt, tình trạng chảy máu được kiểm soát thành công.

BSCKII Trần Cảnh Toàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh, cho biết sức khỏe của sản phụ và cháu bé ổn định, dự kiến xuất viện trong ít ngày tới.

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