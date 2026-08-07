Cựu võ sĩ quyền anh tung cú đấm khiến người đàn ông thiệt mạng trên phố, sau một cuộc tranh cãi

Một vụ tranh cãi nơi công cộng đã kết thúc bằng bi kịch ở Pucallpa, Peru, sau khi một người đàn ông 35 tuổi tử vong do bị đánh mạnh vào mặt trong một cuộc ẩu đả. Nghi phạm, một cựu võ sĩ quyền Anh người Venezuela, đã bị cảnh sát quốc gia Peru bắt giữ vài giờ sau đó.
Video 02:00 07/08/2026

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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