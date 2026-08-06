Cận cảnh quá trình bắt sống trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò vào vườn nhà dân

Nhóm cứu hộ được gọi đến một ngôi nhà trên đảo nghỉ dưỡng Phuket vào tối ngày 27/7, nơi con trăn khổng lồ được tìm thấy nằm trên cỏ. Đoạn clip cho thấy nhóm cứu hộ kéo con trăn từ bên hông nhà ra sân. Phải cần tới 3 người mới nâng được phần thân giữa nặng nề của nó và cho vào bao tải.
Video 17:30 06/08/2026

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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