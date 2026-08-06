Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 06/08/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch, vận trình của người tuổi Mùi cho thấy đường sự nghiệp công danh khá rộng mở nhờ cát tinh Chính Ấn dẫn đường chỉ lối. Với thái độ biết người biết ta, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bạn chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, làm gì cũng có người giúp đỡ nhiệt tình. Nếu cố gắng phát huy những tố chất này thì tuổi Mùi trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của người tuổi Mùi cũng ngày càng hài hòa hơn. Con giáp này may mắn luôn có một người ở bên động viên, chia sẻ mọi vấn đề bạn gặp phải. Nhờ vậy, bản mệnh như được tiếp thêm động lực để phấn đấu hơn nữa.

Con giáp tuổi Mão

Trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch, Cát Thần sẽ đến bên và mang đến cho tuổi Mão không ít cơ hội phát tài. Với số tiền thu được chắc chắn bản mệnh sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp.

Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tốt đẹp, con giáp này và người bạn đời của mình không chỉ hài hòa trong xuộc sống gia đình mà còn có thể hỗ trợ nhau rất tốt trong công việc. Với những người độc thân, cơ hội gặp gỡ người mới không phải không có, nhưng vẫn cần sự chủ động của bản mệnh.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Mão cải thiện sức khỏe hiện tại, bản mệnh đã quan tâm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và cải thiện việc ăn uống. Thời gian này có người còn có được thân hình như mình mong muốn. Tuy nhiên cần tránh sự tổn thương, va chạm.

Con giáp tuổi Thân

Trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch, tuổi Thân được dự báo sẽ có thời gian làm việc nghiêm túc và tập trung cao độ. Nhờ vậy, hiệu suất được tạo ra cũng rất đáng nể. Con giáp này có thể nhanh chóng giải quyết những việc tồn đọng đã lâu, trong khi người khác vẫn đang loay hoay tìm cách.

Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thói quen tiêu tiền theo ngẫu hứng, thích gì mua nấy có thể khiến số tiền trong túi của bản mệnh bốc hơi nhanh chóng. Con giáp này cần học cách kiềm chế bản thân trước những nhu cầu ngắn hạn đó và chỉ mua sắm những món thật sự cần thiết.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân hãy tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có, trân trọng người đang bên cạnh và sống hết mình với cuộc sống hiện tại này. Bản mệnh đang có những điều khiến người khác phải ước ao và ngưỡng mộ vô cùng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, 3 con giáp nhờ Phúc đức tổ tiên, khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng phủ đầy người

Từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, 3 con giáp nhờ Phúc đức tổ tiên, khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng phủ đầy người

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhờ Phúc đức tổ tiên, khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng phủ đầy người từ nay đến hết tháng 6 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi thu lưới, ngư dân phát hiện cá sấu khổng lồ mắc kẹt trong lưới đánh cá

Đi thu lưới, ngư dân phát hiện cá sấu khổng lồ mắc kẹt trong lưới đánh cá

Video 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), 3 con giáp vạn sự hanh thông, giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhà lầu xe đẹp chờ sẵn

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), 3 con giáp vạn sự hanh thông, giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhà lầu xe đẹp chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trộn Paracetamol vào thuốc Đông y, nổ chữa bách bệnh

NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trộn Paracetamol vào thuốc Đông y, nổ chữa bách bệnh

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Giá trị sức khỏe và cách sử dụng đúng của loại hạt bình dân

Giá trị sức khỏe và cách sử dụng đúng của loại hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch

Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp

Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), 3 con giáp vạn sự hanh thông, giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhà lầu xe đẹp chờ sẵn

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (6 và 8/8), 3 con giáp vạn sự hanh thông, giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, nhà lầu xe đẹp chờ sẵn

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Từ ngày 8/8 đến 18/8/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 3 ngày 7,8, 9 tháng 8, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, mọi điều thuận lợi

Đúng 3 ngày 7,8, 9 tháng 8, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, mọi điều thuận lợi

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm sau ngày 6/8/2026

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm sau ngày 6/8/2026

Trong 5 ngày liên tiếp (6/8 - 10/8/2026), 3 con giáp két đầy vàng bạc, tiền tài tiêu thả ga, một bước thành Đại Gia, không giàu sang cũng Phú Quý

Trong 5 ngày liên tiếp (6/8 - 10/8/2026), 3 con giáp két đầy vàng bạc, tiền tài tiêu thả ga, một bước thành Đại Gia, không giàu sang cũng Phú Quý