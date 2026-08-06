Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp

Nước lũ sau đó tràn vào nhiều nhà dân nằm dọc hai bên quốc lộ, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản.

Theo thông tin báo Dân trí , Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 21h ngày 5/8, mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ các khe suối dâng cao, cuốn theo bùn đất tràn lên quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông qua địa bàn các xã Muổi Nọi và Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Các phương tiện được yêu cầu không đi qua những vị trí ngập sâu, sạt lở và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngay trong đêm chính quyền địa phương lập tức huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức cảnh báo và phân luồng giao thông.

Nhiều phương tiện chuyên dụng, gồm xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở quân và xe chỉ huy, được huy động phục vụ công tác sơ tán người dân, di chuyển tài sản.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện và cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, sạt lở. Người và phương tiện không được đi vào những vị trí có nguy cơ mất an toàn, đồng thời được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến đường thay thế.

Công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Các lực lượng ưu tiên sơ tán người già, trẻ nhỏ, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ di chuyển tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn. Người dân cũng được khuyến cáo không quay trở lại khu vực nguy hiểm khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Sạt lở đã vùi lấp một ô tô. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ban đầu, 26 hộ với 103 nhân khẩu thuộc bản Bon và bản Phặng được di chuyển đến nơi an toàn. Đến sáng 6/8, tổng số hộ được sơ tán đã lên 84 hộ với 395 nhân khẩu.

Người dân hiện được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa và Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồng thời được hỗ trợ chăn, chiếu, nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh mì, mì tôm.

Đến khoảng 6h20 ngày 6/8, quốc lộ 6 đoạn qua đèo Chiềng Pấc đã được thông xe tạm thời.