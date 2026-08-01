Thông tin mới: Siêu bão Dolphin di chuyển nhanh, gió giật trên cấp 17

Sáng 1/8, siêu bão Dolphin giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17 và tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Hoàn lưu bão có thể khiến gió tây nam trên Biển Đông mạnh lên từ ngày 6/8.

Theo thông tin cập nhật với Thanh Niên về siêu bão Dolphin sáng 1.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tâm bão đang ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 158,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 3.800 km về phía đông. Cường độ bão giảm xuống 16 cấp, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ, với cường độ ít thay đổi. Từ ngày 3.8, siêu bão Dolphin di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, cường độ giảm xuống cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 hướng về các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang (Trung Quốc).

Siêu bão Dolphin không còn khả năng đi vào Biển Đông nhưng với cường độ rất mạnh, cơn bão này vẫn ảnh hưởng đến thời tiết Biển Đông.

Hình ảnh mây vệ tinh chụp vùng tâm siêu bão Dolphin. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Dân trí, khoảng ngày 5/8, khi bão tiến gần khu vực phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió mùa tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông được nhận định sẽ gia tăng cường độ.

Từ ngày 6 đến 7/8, gió tây nam trên hầu khắp Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh lên cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin, cũng như các tác động thời tiết đến Biển Đông để kịp thời cảnh báo", ông Khiêm nói.

Siêu bão Dolphin là siêu bão thứ 4 trong năm nay hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương. 3 siêu bão trước là Sinlaku, Bavi và Mekkhala, đều không đi vào Biển Đông.

Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm có thể vượt cấp 17, Biển Đông có thể đón gió Tây Nam sớm Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió vùng gần tâm bão có thể vượt cấp 17 và mạnh tương đương siêu bão Sinlaku.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-sieu-bao-dolphin-di-chuyen-nhanh-gio-giat-tren-cap-17-765597.html