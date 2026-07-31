Dương Mịch xuất hiện giữa ồn ào hẹn hò bạn trai mới

Sao quốc tế 31/07/2026 17:33

Những ngày gần đây, Dương Mịch trở thành tâm điểm khi vướng nghi vấn hẹn hò sau loạt ảnh ra vào một khách sạn ở Thượng Hải cùng người đàn ông bí ẩn.

Dương Mịch tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ khi vướng nghi vấn hẹn hò sau khi bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện cùng một người đàn ông tại khách sạn ở Thượng Hải. Tuy nhiên, đến nay những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, trong khi nữ diễn viên không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Đây không phải lần đầu Dương Mịch đối mặt với những đồn đoán về đời tư. Sau khi ly hôn nam diễn viên Lưu Khải Uy vào năm 2018, cô nhiều lần bị gán ghép với tài tử Ngụy Đại Huân. Từ những bức ảnh được cho là mặc đồ đôi, cùng xuất hiện tại một số địa điểm cho đến các "chi tiết trùng hợp" do cư dân mạng phát hiện, câu chuyện kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

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Việc giữ im lặng trước tin đồn đã trở thành cách ứng xử quen thuộc của Dương Mịch trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm, thay vào đó tập trung xây dựng hình ảnh qua các dự án nghệ thuật và hoạt động kinh doanh.

Sau khi sinh con gái vào năm 2014, Dương Mịch thành lập Jaywalk Studio và chấp nhận những mục tiêu kinh doanh đầy áp lực để phát triển công ty. Trong nhiều năm, cô liên tục tham gia phim truyền hình, đóng quảng cáo và xuất hiện trên các chương trình giải trí nhằm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu.

Bước ngoặt lớn đến với Dương Mịch khi bộ phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa tạo tiếng vang, giúp tên tuổi cô vươn lên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến năm 2023, nữ diễn viên rời Jaywalk Studio sau gần 10 năm gắn bó để thành lập studio riêng, đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp.

Dương Mịch xuất hiện giữa ồn ào hẹn hò bạn trai mới - Ảnh 2

Ở tuổi gần 40, Dương Mịch vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí Trung Quốc. Cô liên tục góp mặt trong các dự án như Giang sơn đại đồng, Sinh vạn vật và Hồ yêu tiểu hồng nương, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế với vai trò đại sứ của các thương hiệu lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện năm 2025, Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô chưa có ý định bước vào một mối quan hệ mới. Theo nữ diễn viên, ưu tiên hiện tại vẫn là công việc và dành thời gian cho con gái. Chính vì vậy, trước những tin đồn hẹn hò đang lan truyền, người đẹp tiếp tục lựa chọn im lặng thay vì lên tiếng giải thích, giữ nguyên quan điểm tách biệt đời tư với sự nghiệp.

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Nếu như Tống Giai và Trương Tử Phong từ lâu đã được công nhận là những diễn viên thực lực, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và được đề cử tại hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì Dương Mịch lại xuất thân là ngôi sao thần tượng, gắn liền với dòng phim cổ trang thần tượng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

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