Đi ăn trộm, người đàn ông bất ngờ chắp tay trước tượng thần khiến người xem kinh ngạc

Trong một vụ việc kỳ lạ xảy ra ở Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ, 2 tên trộm không rõ danh tính đã bị camera giám sát ghi lại cảnh xin lỗi thần linh trước khi phá vỡ các hòm quyên góp tại 2 ngôi đền và tẩu thoát cùng số tiền mặt, khiến cả tín đồ và cảnh sát đều kinh ngạc.

Video 3 giờ 43 phút trước 3 giờ 43 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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