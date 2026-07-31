Một chiếc ô tô đã bay lên không trung, đâm thẳng vào hông chiếc xe buýt và bị kẹt bên sau va chạm

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại giao lộ đường Beaudesert và đường Granard ở Rocklea, phía nam Brisbane, vào khoảng 6h30 chiều 29/7. Chiếc Toyota Yaris màu xanh đã lao thẳng vào xe buýt của Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc, sau khi đánh lái để tránh một chiếc xe khác.
Video 1 giờ 47 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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