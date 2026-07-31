Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường

Tâm linh - Tử vi 31/07/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường trong tháng 8, tháng 9 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, tình hình tài chính của tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với những ai làm nghề tự do. Công sức suốt bấy lâu nhận thành quả xứng đáng, tạo thêm động lực cho bản mệnh trong tương lai.

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên các mối quan hệ xã giao của tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận bản mệnh để nhân cơ hội lợi dụng bản mệnh. Con giáp này chớ nên tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài.

Trong gia đình, bản mệnh cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Con giáp này cần nhận ra rằng mình không nên là người chi phối mọi việc.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn như được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao để hăng hái hoàn thành các công việc quan trọng của mình. Tinh thần xông xáo và hết mình này giúp bản mệnh có thể nhận về những kết quả khả quan, hưởng trọn quyền lợi mà bản mệnh xứng đáng được nhận.

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của bản mệnh được đánh giá là ổn định. Tài chính vững vàng nên con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi nhạy bén của bản thân, bản mệnh sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập.

Về mặt tình cảm, mọi chuyện sẽ không quá suôn sẻ. Dường như bản mệnh đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ hiện tại. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy mà đôi khi còn khiến bản mệnh có những suy diễn vô lý về đối phương.

Con giáp tuổi Thân 

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, vận trình ngày mới của tuổi Thân thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, hôm nay bản mệnh có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết xong những vấn đề khiến bản thân đau đầu suốt thời gian qua. Cấp trên cũng tỏ rõ sự hài lòng với những thể hiện của bản mệnh.

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tuổi Thân còn tỏ ra khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Kinh doanh đầu tư đúng hướng nên lợi nhuận đổ về túi là điều tất yếu. Cũng trong thời gian này, bản mệnh có xu hướng tiết kiệm hơn và nâng niu từng đồng tiền mình đã khó nhọc, vất vả làm ra vì biết rằng đó là cách để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Con giáp này cũng gặp may trong vấn đề tình cảm. Giữa bản mệnh và nửa kia gần như không còn tồn tại bất cứ bí mật nào, mối quan hệ ngày càng thăng hoa. Dù không phải lúc nào cũng có thời gian ở cạnh nhau nhưng chính nỗi nhớ nhung đã khiến tình cảm thêm sâu đậm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (30/7/2026), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, không sợ nghèo đói, Phú Quý phát hờn, sớm lên hương đổi đời

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (30/7/2026), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, không sợ nghèo đói, Phú Quý phát hờn, sớm lên hương đổi đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, không sợ nghèo đói, Phú Quý phát hờn, sớm lên hương đổi đời lúc 00h00 đêm nay (30/7/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 7 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi