Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, 3 con giáp tiền về đầy túi, của cải ngập nhà, hút cạn Lộc Trời, vượng phát đủ đường

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, tình hình tài chính của tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với những ai làm nghề tự do. Công sức suốt bấy lâu nhận thành quả xứng đáng, tạo thêm động lực cho bản mệnh trong tương lai.

Trong gia đình, bản mệnh cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Con giáp này cần nhận ra rằng mình không nên là người chi phối mọi việc.

Tuy nhiên các mối quan hệ xã giao của tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận bản mệnh để nhân cơ hội lợi dụng bản mệnh. Con giáp này chớ nên tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn như được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao để hăng hái hoàn thành các công việc quan trọng của mình. Tinh thần xông xáo và hết mình này giúp bản mệnh có thể nhận về những kết quả khả quan, hưởng trọn quyền lợi mà bản mệnh xứng đáng được nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của bản mệnh được đánh giá là ổn định. Tài chính vững vàng nên con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi nhạy bén của bản thân, bản mệnh sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập.

Về mặt tình cảm, mọi chuyện sẽ không quá suôn sẻ. Dường như bản mệnh đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ hiện tại. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy mà đôi khi còn khiến bản mệnh có những suy diễn vô lý về đối phương.

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 8, tháng 9 dương lịch, vận trình ngày mới của tuổi Thân thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, hôm nay bản mệnh có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết xong những vấn đề khiến bản thân đau đầu suốt thời gian qua. Cấp trên cũng tỏ rõ sự hài lòng với những thể hiện của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tuổi Thân còn tỏ ra khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Kinh doanh đầu tư đúng hướng nên lợi nhuận đổ về túi là điều tất yếu. Cũng trong thời gian này, bản mệnh có xu hướng tiết kiệm hơn và nâng niu từng đồng tiền mình đã khó nhọc, vất vả làm ra vì biết rằng đó là cách để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Con giáp này cũng gặp may trong vấn đề tình cảm. Giữa bản mệnh và nửa kia gần như không còn tồn tại bất cứ bí mật nào, mối quan hệ ngày càng thăng hoa. Dù không phải lúc nào cũng có thời gian ở cạnh nhau nhưng chính nỗi nhớ nhung đã khiến tình cảm thêm sâu đậm.

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