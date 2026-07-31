Vì sao Châu Tinh Trì để diễn viên quần chúng ăn trước dàn diễn viên chính?

Sao quốc tế 31/07/2026 06:30

Theo truyền thông Trung Quốc, các đoàn phim do Châu Tinh Trì thực hiện từ lâu đã duy trì một quy tắc đặc biệt vào giờ ăn: diễn viên quần chúng luôn được nhận cơm trước.

Theo truyền thông Trung Quốc, các đoàn phim do Châu Tinh Trì thực hiện từ lâu đã duy trì một quy tắc đặc biệt vào giờ ăn là diễn viên quần chúng luôn được nhận cơm trước. Chỉ sau khi những người tham gia các cảnh quay đông người đã lấy phần ăn và ổn định chỗ ngồi, dàn diễn viên chính cùng ê-kíp sản xuất mới bắt đầu dùng bữa.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tại không ít phim trường, diễn viên quần chúng thường phải chờ đợi khá lâu. Khi đến lượt nhận cơm, thức ăn có thể đã nguội hoặc không còn nhiều lựa chọn. Trong khi đó, ở đoàn phim của Châu Tinh Trì, mọi thành viên đều được dùng bữa khi thức ăn còn nóng và không có sự phân biệt về tiêu chuẩn phục vụ.

Vì sao Châu Tinh Trì để diễn viên quần chúng ăn trước dàn diễn viên chính? - Ảnh 1

Gần đây, câu chuyện này một lần nữa được nhắc đến khi dự án Đội bóng nữ Kung Fu bước vào quá trình ghi hình. Theo truyền thông địa phương, mỗi suất ăn của đoàn phim có giá khoảng 80 NDT (hơn 300.000 đồng), gồm nhiều món như thịt, cá, rau, canh và trái cây. Mức chi này được cho là cao hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của nhiều đoàn phim khác. Đáng chú ý, từ diễn viên chính, nhân viên hậu trường đến diễn viên quần chúng đều sử dụng suất ăn giống nhau, trong khi Châu Tinh Trì cũng không chuẩn bị thực đơn riêng cho bản thân.

Nhiều khán giả cho rằng cách đối xử này xuất phát từ chính trải nghiệm của Châu Tinh Trì trước khi nổi tiếng. Đầu thập niên 1980, ông từng có nhiều năm đảm nhận các vai quần chúng và vai phụ rất nhỏ. Trong bộ phim truyền hình Anh hùng xạ điêu phát sóng năm 1983, nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện thoáng qua trong vai một người lính vô danh. Quãng thời gian chờ đợi tại phim trường và đảm nhận những vai diễn ít lời thoại đã để lại nhiều dấu ấn trong ký ức của ông.

Vì sao Châu Tinh Trì để diễn viên quần chúng ăn trước dàn diễn viên chính? - Ảnh 2

Sau này, những trải nghiệm đó được Châu Tinh Trì đưa vào bộ phim Vua hài kịch. Nhân vật Doãn Thiên Cừu luôn theo đuổi ước mơ diễn xuất dù chỉ được giao các vai quần chúng, trong đó cảnh xếp hàng nhận hộp cơm trở thành chi tiết được nhiều khán giả nhớ đến.

Không chỉ quan tâm đến điều kiện làm việc, Châu Tinh Trì còn nổi tiếng với việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt chưa có tên tuổi. Theo nhiều ý kiến, việc ưu tiên diễn viên quần chúng trong những điều nhỏ nhất phản ánh sự trân trọng của ông đối với những người âm thầm góp phần tạo nên thành công của mỗi bộ phim.

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