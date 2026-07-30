Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử

Tâm sự 30/07/2026 23:00

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn.

Tôi ba mươi lăm tuổi mới lấy vợ. Thật ra không phải vì tôi xấu trai hay kém cỏi gì đâu mà là do công việc quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay tán tỉnh bạn gái. Tôi quen vợ tôi là qua mai mối. Ông mai chính là anh vợ của tôi bây giờ.

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Chúng tôi lấy nhau 1 năm nhưng chưa có con. Một phần vì vợ tôi muốn kế hoạch thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định rồi mới sinh. Tôi thì khác. Tôi nhiều tuổi rồi nên cũng muốn sinh con. Nhưng tôi tôn trọng vợ nên cũng đồng ý. Dù gì vợ cũng còn trẻ, chờ đợi một vài năm nữa cũng không thành vấn đề gì lắm. Cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tạm được. Tôi cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Tôi thấy vợ cũng vậy. Hai chúng tôi như vậy cũng coi như hòa hợp rồi.

Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cách đây 2 tuần. Hòa ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm. Tối đến còn xin phép ngủ lại nhà. Quá đáng hơn là còn đòi ngủ với vợ đẩy tôi ra phòng khách ngủ. Một hai hôm còn được, đằng này cả tuần như thế rồi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nói với vợ thì vợ gạt đi và còn nói rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lại còn hay để ý vặt.

Tôi điên lắm! Chả nhẽ tôi đòi lại căn phòng ngủ của mình là sai hay sao? Đây là nhà của tôi mà. Tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi. Đêm về chỉ muốn ngủ trên chiếc giường của chính mình cũng bị cho là ích kỉ sao? Mà điều khiến tôi tức điên đó là thái độ của vợ. Hình như tôi thấy vợ quan tâm, chăm sóc bạn thân còn hơn chồng mình nữa. Hai người bọn họ liệu có bí mật gì mà tôi chưa biết?

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ, chồng tôi nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ, chồng tôi nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử

Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Lấy chồng năm 19 tuổi rồi vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Lấy chồng năm 19 tuổi rồi vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ lén lắp camera rồi giật mình khi thấy mặt thủ phạm

Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ lén lắp camera rồi giật mình khi thấy mặt thủ phạm

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Ba người đàn ông đi ô tô kéo con bò lên xe ô tô trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường

Ba người đàn ông đi ô tô kéo con bò lên xe ô tô trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường

Video 4 giờ 3 phút trước
Lần đầu tiên tôi trót vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn

Lần đầu tiên tôi trót vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Bé gái 6 tuổi bị gió mạnh cuốn bay ra khỏi cửa khi vẫn còn đang nằm trong cũi

Bé gái 6 tuổi bị gió mạnh cuốn bay ra khỏi cửa khi vẫn còn đang nằm trong cũi

Video 5 giờ 3 phút trước
Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Không gian sống 5 giờ 18 phút trước
Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch 5 năm, biết lý do phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch 5 năm, biết lý do phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Thử lòng vợ và bồ, nằm trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ

Thử lòng vợ và bồ, nằm trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ, chồng tôi nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ, chồng tôi nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Mỗi lần gần nhau, vợ lại lấy gối che mặt, chồng thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Mỗi lần gần nhau, vợ lại lấy gối che mặt, chồng thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Kết quả ADN của cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứa trẻ, mẹ chồng sốc khi biết sự thật

Kết quả ADN của cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứa trẻ, mẹ chồng sốc khi biết sự thật

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn theo nhân tình quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do

Chồng bỏ vợ tài sắc vẹn toàn theo nhân tình quá đỗi bình thường, 2 năm sau vợ lặng người khi biết lý do