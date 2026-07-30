Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Lần đầu tiên một công viên thể thao quy mô lớn xuất hiện ngay tại trung tâm TP. Vinh - thủ phủ tỉnh Nghệ An, được quy hoạch thành hai lớp không gian bổ trợ cho nhau: khu vực ngoài trời với sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông, sân pickleball cùng hệ thống bể bơi phục vụ nhiều lứa tuổi; khu vực trong nhà tại cung thể thao với phòng gym, phòng yoga, bể bơi bốn mùa…

Công viên thể thao 20.000m² với 20 bộ môn chưa từng có tiền lệ tại Nghệ An

Sự kết hợp này giúp công viên vận hành quanh năm, không phụ thuộc vào thời tiết - điều mà phần lớn không gian thể thao công cộng tại các đô thị Việt Nam hiện nay chưa làm được, do đa số chỉ dừng ở sân bãi ngoài trời đơn thuần.

Điểm đáng chú ý là công viên thể thao không phải không gian rèn luyện duy nhất tại dự án. Toàn bộ 7 công viên, vườn hoa được bố trí xen kẽ trong khu đô thị đều được tích hợp sẵn khu tập luyện thể chất ngoài trời - nghĩa là gần như mọi phân khu dân cư đều có thể tiếp cận không gian vận động chỉ trong vài bước chân, thay vì phải di chuyển xa đến một điểm tập trung duy nhất.

Giá trị cho cư dân và nhà đầu tư

Với cư dân, không gian tập luyện 20 bộ môn có sẵn ngay trong khu đô thị, không cần phải di chuyển xa. Nhờ vậy, việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen hằng ngày, dễ duy trì hơn.

Việc vận động thường xuyên trong không gian gần gũi thiên nhiên còn được xem là yếu tố nền tảng giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ lâu dài cho cư dân, đúng với tinh thần "sống xanh - sống khỏe - sống hạnh phúc" mà dự án hướng tới.

Bể bơi ngoài trời có mái che. Ảnh: Eurowindow Holding.

Với nhà đầu tư, tiện ích thể thao quy mô lớn và hiếm có tại khu vực trung tâm cũng đồng nghĩa với sức hút dài hạn cho các sản phẩm liền kề, biệt thự và shophouse xung quanh.

Khi chất lượng sống ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh mới trên thị trường bất động sản, một tiện ích khó sao chép như công viên thể thao 20.000m² tại trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An không chỉ giữ chân cư dân ổn định lâu dài mà còn là yếu tố củng cố tiềm năng tăng giá cho toàn khu vực xung quanh dự án.

Trong khi nhiều dự án bất động sản chỉ xem tiện ích thể thao là một hạng mục cộng thêm, việc Eurowindow Sport Garden dành hẳn một quỹ đất lớn tại trung tâm tỉnh Nghệ An để xây dựng công viên thể thao cho thấy một lựa chọn khác biệt - đặt sức khỏe cộng đồng làm nền tảng quy hoạch ngay từ đầu, chứ không phải một tiện ích được bổ sung sau cùng.