Eurowindow Holding tiếp tục được vinh danh Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Việc góp mặt trong Top 10 năm nay tiếp tục minh chứng cho vị thế của Eurowindow Holding, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về sản phẩm độc đáo, tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ, được ưa chuộng trên thị trường; Cá nhân, pháp nhân chủ Nhãn hiệu đạt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội…Đây là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Eurowindow Holding trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Chương trình tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam tổ chức thường niên nhằm mục đích đánh giá, ghi nhận, tôn vinh các thương hiệu Việt Nam có bề dày phát triển, chất lượng sản phẩm dịch vụ vượt trội, năng lực cạnh tranh cao và được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm, có độ phủ sóng rộng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Được thành lập năm 2007, Eurowindow Holding hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng và Quản lý xây dựng, Sản xuất, Kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất, Phát triển dự án, Quản lý và kinh doanh bất động sản, Tài chính ngân hàng.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất, các công ty thành viên của Eurowindow Holding là những đơn vị sản xuất cửa hàng đầu Việt Nam, gắn liền với các thương hiệu quen thuộc như Eurowindow, Melinh Hypermarket, Melinh Furniture, cùng hệ thống 5 nhà máy tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Dương.

Ở mảng xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) – thành viên của Eurowindow Holding với hơn 50 năm kinh nghiệm – tiếp tục là tổng thầu uy tín, tham gia thi công nhiều công trình quy mô lớn trên cả nước.

Lĩnh vực phát triển bất động sản là điểm nhấn nổi bật với hàng loạt dự án tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lào Cai, Tây Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị… cùng dự án tại Liên bang Nga. Có thể kể đến các khu đô thị và tổ hợp tiêu biểu như Eurowindow River Park, Eurowindow Light City (Thanh Hóa), Eurowindow Central Avenue và Eurowindow Sport Garden (Nghệ An), quần thể nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh, Radisson Blu Resort Cam Ranh, cùng dự án Wonder City Van Phong Bay (Khánh Hòa). Các dự án này được phát triển theo định hướng đô thị xanh, đồng bộ về quy hoạch và hệ tiện ích, hướng tới nhu cầu ở thực và khai thác lâu dài của cư dân.

Trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Eurowindow Holding còn là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc cho sự phát triển của toàn hệ thống.

Danh hiệu "Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026" là dấu mốc nối dài chuỗi giải thưởng mà Eurowindow Holding đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, bao gồm Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, Giải Vàng Chất lượng Việt Nam, Top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Rồng Vàng, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam, cùng nhiều ghi nhận khác từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Với chiến lược phát triển đa ngành nhưng có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, xây dựng, bất động sản và tài chính, Eurowindow Holding đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân có nền tảng vững chắc tại Việt Nam. Việc liên tục được các tổ chức uy tín ghi nhận không chỉ là sự khích lệ mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế trong giai đoạn tới.