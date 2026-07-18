Những tác hại của bí đỏ khi lạm dụng

Bí đỏ là thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều hoặc lạm dụng bí đỏ trong thời gian dài có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn.

Nguy cơ tăng đường huyết: Bí đỏ chứa carbohydrate tự nhiên. Ăn quá nhiều trong một bữa có thể làm tăng lượng carbohydrate nạp vào, ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

Mặc dù bí đỏ là thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, việc ăn quá nhiều hoặc lạm dụng bí đỏ trong thời gian dài có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

Gây vàng da do dư thừa beta - carotene: Bí đỏ rất giàu beta - carotene. Tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể gây carotenemia, biểu hiện bằng tình trạng vàng da nhẹ, nhất là lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là tình trạng lành tính và thường cải thiện khi giảm lượng bí đỏ trong khẩu phần.

Gây đầy bụng, khó tiêu: Hàm lượng chất xơ trong bí đỏ có lợi cho tiêu hóa, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ tăng cân khi chế biến nhiều đường: Các món như chè bí đỏ, bánh bí đỏ, sữa bí đỏ hoặc bí đỏ chiên thường chứa nhiều đường và chất béo. Nếu sử dụng thường xuyên, những món ăn này có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào và góp phần tăng cân.

Ăn bí đỏ như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng lợi ích của bí đỏ mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, người dùng cần chú ý cách chế biến và khẩu phần phù hợp.

Một số nguyên tắc nên áp dụng gồm:

Ưu tiên bí đỏ luộc, hấp hoặc nấu canh;

Hạn chế món bí đỏ quá nhiều đường hoặc dầu mỡ;

Kết hợp bí đỏ cùng rau xanh, đạm và ngũ cốc;

Không nên ăn bí đỏ thay hoàn toàn các loại rau củ khác.

Chọn bí đỏ có nguồn gốc rõ ràng, không dùng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, dập nát.

Ảnh minh họa: Internet

Với trẻ nhỏ, bí đỏ nên được chế biến mềm để dễ tiêu hóa hơn. Trong khi đó, người đang kiểm soát đường huyết cũng cần chú ý khẩu phần và cách chế biến để tránh nạp quá nhiều tinh bột hoặc đường bổ sung.