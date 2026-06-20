Công dụng của củ sâm đất

Dinh dưỡng 20/06/2026 05:00

Củ sâm hay củ sâm đất là một loại cây thân thảo, mọc hoang dã và có củ. Hiện nay, củ sâm đất đang được rất nhiều người ưa chuộng và tìm kiếm, bởi những công dụng tuyệt vời mà nó đem lại cho sức khỏe.

Sâm đất còn có tên gọi là khoai sâm hay Hoàng Sin Cô,... Đây là loài cây thân thảo, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Việt Nam, sâm đất được trồng nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hình dáng của củ sâm đất rất giống với củ khoai lang, ruột bên trong có màu trắng trong hay vàng nhạt. Mùi của củ sâm đất thơm như mùi nhân sâm. Đây là loại dược liệu có sức sống khá tốt, có khả năng chịu sâu bệnh và hạn hán. Do đó, cây sâm đất có thể trồng ở nhiều nơi khác nhau, trừ những vùng thời tiết quá lạnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Củ sâm đất có chứa nhiều dưỡng chất, chẳng hạn như các loại vitamin (A,C), sắt, canxi, saponin, polysaccharide, fructooligosaccharide, axit béo,... Củ này có vị giòn ngọt, thanh mát và có thể ăn sống hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau như nấu canh, xào, và ngâm với rượu. Ở điều kiện nhiệt độ bình thường, củ sâm đất có thể bảo quản trong khoảng 6 tháng.

Công dụng của sâm đất 

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng thì sâm đất chính là "chân ái". Chất xơ trong sâm đất giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó giảm thèm ăn. Đặc biệt, sâm đất không chứa chất béo và có hàm lượng calo cực thấp, giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không lo thiếu chất.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Sâm đất chứa một lượng Kali đáng kể, giúp làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất trong sâm đất còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong củ sâm đất đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus. Chúng cũng giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại cho bạn làn da mịn màng, tươi trẻ và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện cho người mắc bệnh tiểu đường

Trong củ sâm đất có chứa thành phần fructooligosaccharides, giúp cơ thể hạn chế hấp thu đường đơn, chống tăng đường huyết, giảm lượng đường trong gan và tăng cường hoạt động của insulin trong cơ thể. Vì vậy, củ sâm đất nên là sự lựa chọn cho những người bị bệnh tiểu đường.

Lưu ý khi ăn sâm đất 

Rửa sạch và gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

Ăn lượng vừa phải, không nên lạm dụng để tránh các phản ứng phụ không mong muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Người có các bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi thêm khoai sâm đất vào khẩu phần ăn.

Kết hợp chế độ ăn uống cân đối, vận động thường xuyên để phát huy tối đa hiệu quả sức khỏe.

Giữ sâm đất nơi thoáng mát, không để nơi ẩm ướt hoặc quá nóng gây hư hỏng củ.

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