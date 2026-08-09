Dự báo 3 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3, thứ 4, 3 con giáp VƯỢNG VẬN QUÝ NHÂN, bước chân ra đường có tiền, bước chân về nhà ngập vàng, sung sướng như Tiên

3 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3, thứ 4, Tam Hội Thái Tuế mang tới cho người tuổi Tý một ngày vận trình nhiều may mắn và hanh thông. Về tài chính, dù hôm nay không có quá nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng con giáp này cũng không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong, thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm thì không có nhiều, do đó bạn vẫn nên quản lý tài chính hợp lý.

Chuyện tình giữ ở mức ổn định. Đôi lứa dù đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới nửa kia, giữ mối quan hệ luôn bền vững. Người độc thân hãy mở cửa trái tim và tâm hồn mình để đón nhận những mối nhân duyên mới nhé.

Con giáp tuổi Mão

3 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3, thứ 4, mang lại may mắn cho tuổi Mão về đường tài lộc, nhất là những người kinh doanh tự do, tha hồ đón tiền bạc dồi dào. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão cũng sẽ có những quyết định đúng đắn. Nhiều người độc thân nhờ đó mà có những cơ hội mới tốt hơn, mang lại hy vọng mới trong việc tìm kiếm tình yêu. Ngày mới hôm nay cũng là ngày hòa hợp của các cặp đôi.

Con giáp tuổi Mùi

3 ngày đầu tuần, thứ 2, thứ 3, thứ 4, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10/5 diễn ra suôn sẻ về mọi mặt. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhưng bản mệnh cần quyết tâm hơn mới có thể đạt được kết quả như mong đơi.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Những cặp đôi đang tìm hiểu lẫn nhau có thể lựa chọn thời điểm này để về chung một nhà. Khi tình cảm đủ lớn, sự khác biệt trong suy nghĩ sẽ không còn là điều quan trọng nữa.

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