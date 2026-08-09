Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2026: Tăng 3 triệu trong tuần nhưng người mua không lãi

Hôm nay, ngày 9/8/2026, giá vàng ghi nhận một tuần tăng cao trên thế giới và trong nước nhưng người mua vẫn không có lãi.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 9/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán vàng miếng hiện neo ở mức 3 triệu đồng nên người mua vàng sau một tuần không có lãi.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 4 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, lên 140,5 triệu đồng và tăng 3 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 143,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn được SJC giảm xuống còn 3 triệu đồng thay vì 4 triệu đồng/lượng như cuối tuần trước. Như vậy tuần này, người mua vào cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều không có lãi dù kim loại quý bật tăng.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VOV, cuối ngày 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,342.2 USD/oz giữ nguyên so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/8: 1 USD = 26.410 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối phiên chiều 8/8.

Theo giới phân tích, sự khác biệt trong diễn biến giá cũng phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam, đặc biệt với vàng miếng SJC khi nguồn cung và các yếu tố tâm lý thị trường đã tác động lớn đến giá. Vì vậy, nhà đầu tư không thể chỉ dựa vào biến động của giá vàng quốc tế để dự đoán xu hướng trong nước, mà cần theo dõi thêm tỷ giá, chính sách điều hành, chênh lệch giá mua - bán và diễn biến nhu cầu thực tế.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2026: Tăng vọt lên 144 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 8/8/2026 giá vàng thế giới tăng cao kéo vàng miếng SJC nhảy vọt lên 144 triệu đồng một lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-982026-tang-3-trieu-trong-tuan-nhung-nguoi-mua-khong-lai-765975.html