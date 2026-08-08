Nổ ghe trên sông Sài Gòn: Một phụ nữ tử vong, 3 người nhảy xuống nước

Đời sống 08/08/2026 11:53

Sáng 8/8, một ghe gỗ đang chạy trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TP.HCM) bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy. Vụ việc khiến 3 người trên ghe văng xuống sông, một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 7h ngày 8/8, hỏa hoạn bùng phát từ chiếc ghe đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn gần bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM).

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc ghe, cột khói đen bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ.

Nổ ghe trên sông Sài Gòn: Một phụ nữ tử vong, 3 người nhảy xuống nước - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn - Ảnh: VietNamNet

Anh Minh Toàn, tài xế lái xe đầu kéo container làm việc tại cảng ICD Phước Long 3, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở trong cảng thì nghe một tiếng nổ lớn vọng từ ngoài sông.

“Tôi cùng một số người chạy ra thì thấy chiếc ghe ở phía bên Thanh Đa cháy ngùn ngụt. Có người gọi báo 114 nhưng có thể thông tin vị trí chưa chính xác, xe chữa cháy chạy vào cảng Phước Long. Sau đó, lực lượng chức năng phải quay đầu vì đám cháy ở bờ bên kia”, anh Toàn kể.

Cũng theo anh Toàn, ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc ghe, nhiều tài sản chìm xuống sông.

Nổ ghe trên sông Sài Gòn: Một phụ nữ tử vong, 3 người nhảy xuống nước - Ảnh 2
Vụ cháy làm chiếc ghe bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan chức năng xác định chiếc ghe bị cháy chở hàng tạp hóa, trên ghe có 2 người.

Vụ cháy làm 2 người rơi xuống sông, trong đó bà V.T.R. (53 tuổi) tử vong, người đàn ông kịp bơi vào bờ và được người dân đưa đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Vụ hỏa hoạn làm chiếc ghe bị cháy hoàn toàn, nhưng không gây sự cố tràn dầu, không ảnh hưởng đến luồng tàu chạy.

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