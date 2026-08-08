Danh tính đối tượng hành hung người phụ nữ ở giữa chợ ở TP.HCM

Đời sống 08/08/2026 06:30

Tối 6/8, Công an phường Tam Long (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích nặng tại khu vực chợ Hòa Long.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/8, Công an phường Tam Long phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng cho một phụ nữ xảy ra ở chợ Hòa Long.

Nạn nhân bị thương tích là bà Đ.T.A. (60 tuổi, ngụ ở địa phương).

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Hiện trường vụ người phụ nữ bị tấn công gây thương tích nặng ở chợ Hòa Long đang được điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Lao Động

Đối tượng gây án đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, là đối tượng có biệt danh “Năm Già” (62 tuổi, hàng xóm của bà A.).

 

Diễn biến vụ tấn công bằng hung khí tại chợ Hòa Long được camera an ninh ghi lại. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo clip phản ánh, 17h ngày 6/8, bà A. đi chợ Hòa Long. Tại cổng chợ, bà A. bị người đàn ông nói trên phục kích tấn công bằng hung khí.

Nghi can bất ngờ tiếp cận đâm liên tiếp nhiều nhát vào bà A. Dù nạn nhân ngã xuống nhưng nghi can vẫn tiếp tục tấn công. 

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Đại diện công an vào bệnh viện ghi nhận tình hình của nạn nhân Đ.T.A. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một số người xung quanh vào can ngăn nhưng ban đầu không ai dám tiếp cận vì nghi can có hung khí. Sau đó, những người có mặt tại hiện trường đã khống chế được nghi can, tước đoạt hung khí và trình báo cơ quan công an.

Con gái của bà A. cho biết, bà A. đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Bà Rịa, hiện qua cơn nguy kịch. Bà A. bị đa chấn thương, với khoảng 10 vết thương ở phía trước bụng, ngực, 2 vết thương ở sau lưng, dập gan, gãy răng, đứt gân tay…

Theo người con gái, nguyên nhân có thể xuất phát từ 2 ngày trước, bà A. tưới vườn hoa thì nước chảy tràn đến khu vực trước cổng nhà ông “Năm Già”. Khi đó, ông này có báo công an địa phương.

“Có thể vì chuyện đó mà phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc người đàn ông đó phục kích, tấn công mẹ tôi ở giữa chợ như thế”, con gái bà A. cho biết.

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