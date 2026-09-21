Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 21/09/2026 18:10

 “Thư viện Hạnh phúc” tại Trường Tiểu học Phú Lâm, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang là thư viện thứ 11 của dự án trên quy mô toàn quốc. Dự án do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam triển khai.

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Là sáng kiến thuộc chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho Cộng đồng”, dự án “Thư viện Hạnh phúc” do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam triển khai trên quy mô toàn quốc. Tổng số tiền tài trợ 880 triệu đồng tại 11 trường học ở các địa phương: Gia Lai, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Quảng Trị, Cần Thơ, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Nội và Tuyên Quang.

Dự án đã cải tạo cơ sở vật chất, thay mới các trang thiết bị và bổ sung gần 8.000 đầu sách đa dạng từ kỹ năng sống, tài chính, khoa học đến lịch sử, văn hóa và truyện thiếu nhi, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức, nâng cao chất lượng học tập cho hơn 7.000 học sinh trên mọi miền tổ quốc.

Đặc biệt, trong số đó có hơn 3.000 đầu sách bổ ích về văn hóa, giáo dục và con người Nhật Bản, mở ra cơ hội để các em tìm hiểu giá trị nhân văn, rèn luyện ý chí vượt khó, cùng những nét đẹp văn hóa của đất nước mặt trời mọc, từ đó giúp các em mở rộng kiến thức, phát triển tư duy để tự tin hội nhập trong tương lai.

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Mỗi “Thư viện Hạnh phúc” được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian học tập thân thiện, sáng tạo và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi thư viện là nơi lan tỏa văn hóa đọc sách, gieo những hạt mầm tri thức và tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi những ước mơ của mình. Với thông điệp ‘Kết nối Triệu Yêu thương’, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực đến nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng và một tương lai tốt đẹp, bền vững hơn”. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín từ đầu năm 2026 đến nay như: Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 - Ngành Bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - Ngành Bảo hiểm; Danh hiệu Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số tại Chương trình Rồng Vàng 2026…

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Từ khóa:   xã hội

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