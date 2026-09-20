Thời điểm rời phòng trọ, Khải mặc trang phục xe ôm công nghệ, quần tây màu xám và đi xe máy Yamaha Sirius màu xanh.

Theo thông tin báo VietNamNet, Phan Hồng Đức, 28 tuổi, anh trai Khải, cho biết hai anh em thuê trọ tại phường An Phú Đông. Khải mới đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập và đây là ngày thứ tư em đi làm.

Khoảng 14h ngày 16/7, Khải mặc áo xe ôm công nghệ, rời phòng trọ và nói với anh trai sẽ chạy xe về hướng TP Thủ Đức cũ. Đến tối, không thấy em trở về, anh Đức gọi điện, nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Gia đình đang tìm kiếm nam sinh Phan Văn Khải sau khi em mất tích. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Dân trí, quá lo lắng, ngày 17/9, anh Đức gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Sau khi nhận được thông tin, cha mẹ anh từ quê vào TPHCM để cùng tìm kiếm Khải.

"Trước đó, em trai tôi hoàn toàn bình thường. Cuối tuần này, Khải còn dự định đi làm thêm cùng nhóm bạn tại một buổi tiệc. Sau khi Khải mất liên lạc, tôi đã đến Công an phường An Phú Đông để trình báo, mong sớm có thông tin về em trai", anh Đức nói.

Khải cao khoảng 1,8m, nặng 80kg. Khi rời phòng trọ, nam sinh mặc quần tây xám, áo xe ôm công nghệ Be, đi xe Yamaha Sirius màu xanh, biển số 85B1-630.18.

Gia đình mong người dân nếu có thông tin về Khải hoặc nhìn thấy nam sinh, phương tiện trên liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 hoặc cơ quan công an gần nhất.

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