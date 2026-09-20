Sau ngày 20/9/2026, Thiên Ấn chiếu mệnh có lợi cho những bạn làm công chức hoặc đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan. Dù không phải là người quá nổi bật nhưng tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, luôn nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Tài vận khởi sắc nhờ Tam Hợp cục chiếu cố. Tiền bạc cho phép bạn mở rộng tầm mắt và sẽ cung cấp cho bạn những cách tốt nhất để đạt được sự hài hòa và cân bằng. Ngày mới này có lợi cho việc mua bán đất đai, đi xa kiếm tiền, mua bán đồ vật có giá trị hoặc ký hợp đồng.

Con giáp tuổi Thìn

Sau ngày 20/9/2026, Lục Hợp mang lại cho người tuổi Thìn sự tự tin khi bạn nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc bạn đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn nâng đỡ để cho con giáp tuổi Thìn nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể, cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng.

Con giáp tuổi Mùi

Sau ngày 20/9/2026, tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí, lúc này bản mệnh sẽ có cảm hứng tân trang lại nhà cửa. Việc này sẽ làm không gian sống của con giáp này tươi mới hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai người hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại.

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