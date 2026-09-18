Chúc mừng 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, có nhiều cơ hội phát triển, nhân duyên tốt đẹp, vận trình hanh thông trong tháng 8 âm lịch

Tử vi tháng 8 âm lịch, Chính Tài trợ vận khuyên tuổi Tỵ nên tập trung vào công việc chính của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn thấy nếu làm việc đến nơi đến chốn. Nay có lợi cho những bạn xin tăng lương, làm công chức, ngoại giao, khai trương lấy hên.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều điều thú vị giúp bạn vui vẻ, thoải mái nhờ Tam Hợp cục. Đầu tháng cứ có tinh thần vui vẻ như thế này thì cả tháng hanh thông, may mắn. Gia đình bình an, con cháu sắp đón thêm tin vui mới, có người mang lộc tới nhà bạn.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tháng 8 âm lịch, Thực Thần soi chiếu, con đường tài lộc của bản mệnh rực sáng, đặc biệt nếu bạn là người làm các công việc tự do. Bạn khẳng định được vị thế của mình trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến kí kết hợp đồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau. Bạn nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tháng 8 âm lịch, Chính Quan đang hỗ trợ cho tuổi Mão rất nhiều trong công việc. Những trách nhiệm, bổn phận được ưu tiên hàng đầu. Hãy cố gắng rèn luyện bản thân và xúc tiến công việc, thay vì ngồi mộng mơ.

Ảnh minh họa: Internet

Một vài lời khuyên hữu ích từ những người đi trước sẽ giúp bạn tháo gỡ được những khúc mắc hiện tại, đồng thời bạn nên dành thời gian để lắng nghe và chữa lành thế giới nội tâm của mình.

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