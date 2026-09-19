Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 19/09/2026 09:36

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/9 tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sáng 19/9, ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết ông đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại xã Hòa An. Theo ông Thạch, đến nay cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18/9, xe đầu kéo biển số 29F-046.91 kéo theo rơ moóc 29R-531.09 lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An.

Xe do ông Nguyễn Khánh T. (SN 1980, trú xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có ông Phan Tuấn N. (SN 1981, trú tại Hà Nội).

 

Khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe đầu kéo bị lật. Hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh T. (SN 1968, trú xã Thạch An).

Vụ tai nạn khiến ông T. cùng tài xế Nguyễn Khánh T. và ông Phan Tuấn N. tử vong tại chỗ.

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ VietNamNet, sau tai nạn, UBND xã Thạch An phối hợp Công an xã và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, huy động máy móc cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm giao thông qua khu vực.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Tối 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch có mặt tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Ông Thạch cũng yêu cầu tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.

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Khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

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