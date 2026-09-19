Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Lâm Tâm Như xác nhận cô sẽ tham gia một dự án mới vào tháng 10. Tuy nhiên, đây là phim hiện đại do chính cô sản xuất và dự kiến được quay tại Đài Loan (Trung Quốc), không liên quan đến dự án cổ trang đang được nhắc đến trên mạng.

Thông tin Lâm Tâm Như được cho là sẽ tái hợp nhà sản xuất Vu Chính trong một dự án cổ trang mới, đồng thời hợp tác cùng Bạch Lộc và Trần Triết Viễn, đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã trực tiếp phủ nhận thông tin này.

Trước đó, nhà sản xuất Vu Chính gây chú ý khi hé lộ về bộ phim truyền hình “Triều Ngọc Giai”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết một nhân vật quan trọng sẽ do một “ngôi sao hàng đầu” đảm nhận. Đáng chú ý, nữ diễn viên này được mô tả là gương mặt nổi tiếng qua nhiều thế hệ.

Vu Chính đồng thời nhắc đến loạt tác phẩm từng tạo tiếng vang như “Mỹ nhân tâm kế”, “Cung tỏa tâm ngọc”, “Lục Trinh truyền kỳ”, “Diên Hy công lược” và “Mặc vũ vân gian”. Những gợi ý này lập tức khiến cư dân mạng bắt đầu đưa ra nhiều phỏng đoán về danh tính nữ diễn viên.

Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cô từng hợp tác với Vu Chính trong “Mỹ nhân tâm kế”, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và gây tiếng vang trên màn ảnh Hoa ngữ. Việc cả hai đã lâu không làm việc chung càng khiến tin đồn tái hợp được chú ý.

Thậm chí, một số nguồn tin trên mạng còn cho rằng Lâm Tâm Như sẽ đóng “Triều Ngọc Giai” cùng Bạch Lộc và Trần Triết Viễn. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin này khi được truyền thông liên hệ.

Ngoài Lâm Tâm Như, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng được cư dân mạng đưa vào diện nghi vấn. Dương Mịch từng hợp tác với Vu Chính trong “Cung tỏa tâm ngọc”, trong khi “Lục Trinh truyền kỳ” là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh.

Dù vậy, những thông tin trên hiện vẫn chỉ là suy đoán. Vu Chính chưa công bố đầy đủ dàn diễn viên của “Triều Ngọc Giai”. Vì thế, danh tính nữ diễn viên được ông úp mở vẫn cần chờ thông báo chính thức từ phía ê-kíp.