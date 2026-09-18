'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Tại một sự kiện điện ảnh gần đây, nhà làm phim kỳ cựu Ngô Tư Viễn chia sẻ câu chuyện xảy ra khi Thành Long còn là một diễn viên trẻ. Thời điểm đó, đạo diễn La Duy đang chuẩn bị một dự án mới và muốn tìm một gương mặt nam để kết hợp cùng nữ diễn viên Đài Loan Trương Linh, người từng được biết đến qua bộ phim Bảo Tiêu.

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất châu Á, Thành Long từng trải qua quãng thời gian dài chật vật tìm chỗ đứng trong làng điện ảnh Hong Kong. Khi chưa có tên tuổi, nam diễn viên không chỉ đối mặt với những dự án thất bại mà còn từng nhận những lời đánh giá thiếu thiện cảm từ người trong nghề.

La Duy đưa Thành Long đến phòng hóa trang để gặp Trương Linh và trao đổi về dự án. Khi đạo diễn giới thiệu Thành Long sẽ đảm nhận vai nam chính, nữ diễn viên được cho là đã có phản ứng thể hiện sự nghi ngờ về khả năng và vị trí của nam diễn viên trẻ.

Theo lời kể của Ngô Tư Viễn, câu nói khi ấy khiến Thành Long tổn thương và trở thành ký ức mà ông vẫn nhớ nhiều năm sau. Khi đã nổi tiếng, nam diễn viên từng xác nhận với Ngô Tư Viễn rằng ông vẫn nhớ rõ sự việc này.

Thực tế, những năm đầu sự nghiệp của Thành Long không hề thuận lợi. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn La Duy, ông tham gia nhiều bộ phim nhưng không phải tác phẩm nào cũng đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng. Có thời điểm, Thành Long còn bị xem là gương mặt chưa đủ sức tạo sức hút thương mại.

Bước ngoặt đến khi đạo diễn Viên Hòa Bình trao cho Thành Long cơ hội tham gia Xà Hình Điêu Thủ. Thay vì tiếp tục đi theo hình tượng võ thuật truyền thống, bộ phim khai thác khả năng kết hợp giữa võ thuật và yếu tố hài hước của nam diễn viên. Tác phẩm tạo được tiếng vang, mở đường để Thành Long tiếp tục với Túy Quyền.

Hai bộ phim trở thành những dấu mốc quan trọng, góp phần định hình phong cách biểu diễn đặc trưng của Thành Long: những màn hành động tốc độ cao kết hợp sự hài hước và khả năng tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm.

Sau đó, tên tuổi Thành Long ngày càng vươn xa qua loạt tác phẩm như Câu Chuyện Cảnh Sát, Rumble in the Bronx và Giờ Cao Điểm. Từ một diễn viên từng bị nghi ngờ năng lực, ông từng bước trở thành gương mặt đại diện của điện ảnh võ thuật châu Á trên thị trường quốc tế.

Câu chuyện năm xưa vì thế trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của Thành Long, cho thấy khoảng cách giữa một diễn viên chưa có tên tuổi và một ngôi sao đã tạo dựng được dấu ấn riêng trên màn ảnh.