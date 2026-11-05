Từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng, vượng Tài phát Lộc, tha hồ gom của tích tiền, tình duyên đỏ thắm như son

Từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/2026, tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi. Bạn mệnh hiền hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và lại cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp hướng đi thích hợp.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Con giáp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc. Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/2026, Chính Tài che chở, tình hình tài chính của người tuổi Thìn có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương được thưởng nóng vì những thành tích cao đóng góp cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, những quyết định đúng đắn trước đó giúp bạn kiếm về một khoản tiền dư dả. Bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình để thu về nguồn lợi lớn hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/2026, Thiên Tài nhập mệnh có lợi cho những bạn tuổi Mùi đang kinh doanh tự do, có nghề tay trái hoặc có doanh nghiệp riêng. Con giáp này vốn là người hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, Mùi không quá quan trọng hóa vấn đề tiền nong, đầu óc thoải mái. Chính vì tính tình xởi lởi nên con giáp này dễ có lộc, dễ trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên có tiền thì phải biết giữ, đừng có tiêu xài hoang phí kẻo trắng tay rất nhanh.

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