Trước ngày 15/11 dương lịch, 3 con giáp Tài Lộc thăng tiến, tiền tài vượng phát, Phú Quý đề huề, thăng quan tiến chức

Trước ngày 15/11 dương lịch, sự nghiệp của tuổi Hợi có phần hơn người. Con giáp này có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ. Tuy nhiên bản mệnh chưa có thành công lớn là do thiếu sự bứt phá.

Vận tiền bạc cũng khởi sắc. Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư có thể nhận được khoản tiền lớn.

Con giáp tuổi Mão

Trước ngày 15/11 dương lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão phát triển thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn không những tìm được cơ hội để phát huy thế mạnh mà còn được cấp trên giúp đỡ, chỉ ra những định hướng đúng đắn hơn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng dần có dấu hiệu khởi sắc. Bạn tìm ra thị trường ngách để phát triển nên mức độ cạnh tranh không gay gắt mà vẫn có thể kiếm được tiền về đầy túi, tình hình tài chính dư dả.

Con giáp tuổi Sửu

Trước ngày 15/11 dương lịch, đường tài lộc có khởi sắc hơn nhờ Thiên Tài trợ vận. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi, bạn rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Tuổi này hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

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