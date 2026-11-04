'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thắng lớn tại Weibo 2026

Sao quốc tế 04/11/2026 15:41

Ra mắt ngày 26/8/2026, Đầu Xuân Tươi Sáng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo số liệu được công bố, phim đạt nhiệt độ hơn 10.000 trên nền tảng chỉ sau 4 ngày phát sóng, đồng thời lập thành tích nổi bật trong dòng phim tình cảm hiện đại năm nay.

Tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026, bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật khi giành cùng lúc 4 giải thưởng, gồm Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm, Tác phẩm IP văn học chuyển thể điện ảnh và truyền hình của năm, Diễn viên có sức hút của năm và Biên kịch xuất sắc của năm. Thành tích này ghi nhận những đóng góp của ê-kíp, đồng thời đánh dấu bước tiến đáng chú ý của nữ chính Tôn Thiên.

Đặc biệt, tác giả nguyên tác Cô Nương Đừng Khóc lần đầu xuất hiện trước truyền thông để cùng đoàn phim nhận giải. Khoảnh khắc hội ngộ giữa người sáng tác và ê-kíp chuyển thể trở thành điểm nhấn đáng nhớ tại sự kiện.

Ra mắt ngày 26/8/2026, Đầu Xuân Tươi Sáng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo số liệu được công bố, phim đạt nhiệt độ hơn 10.000 trên nền tảng chỉ sau 4 ngày phát sóng, đồng thời lập thành tích nổi bật trong dòng phim tình cảm hiện đại năm nay.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thắng lớn tại Weibo 2026 - Ảnh 1

Trong phim, Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, cô gái trẻ từ Thiên Tân đến Bắc Kinh lập nghiệp. Nhân vật có vẻ ngoài dịu dàng, đôi khi rụt rè nhưng luôn nỗ lực khẳng định bản thân trong môi trường công sở. Tại đây, cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên). Từ mối quan hệ có nhiều khác biệt về tuổi tác và địa vị, cả hai dần thấu hiểu, đồng hành và trưởng thành cùng nhau.

Trước khi phim lên sóng, việc lựa chọn Tôn Thiên từng gây tranh luận bởi ngoại hình cao ráo, sắc sảo của nữ diễn viên được cho là chưa hoàn toàn phù hợp với hình dung về Thượng Chi Đào trong nguyên tác. Tuy nhiên, bằng cách thể hiện tinh tế qua ánh mắt dè dặt, dáng vẻ có phần khép nép và những cử chỉ nhỏ trong giao tiếp, cô dần chinh phục khán giả.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thắng lớn tại Weibo 2026 - Ảnh 2

Giải thưởng Diễn viên có sức hút của năm tại Weibo 2026 được xem là sự ghi nhận dành cho màn thể hiện của Tôn Thiên. Trong năm nay, nữ diễn viên còn có nhiều dấu ấn với các dự án Người Làm Ăn Lớn và Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng. Cả ba bộ phim do cô đóng chính đều góp mặt trong danh sách đề cử thường niên.

Việc Đầu Xuân Tươi Sáng giành 4 giải thưởng cũng cho thấy sức lan tỏa của tác phẩm, từ giá trị nguyên tác văn học, quá trình chuyển thể đến diễn xuất và nội dung. Thành công này tiếp tục củng cố vị trí của bộ phim trong bức tranh truyền hình Hoa ngữ năm 2026, đồng thời mở ra thêm cơ hội để Tôn Thiên khẳng định năng lực diễn xuất.

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Đầu Xuân Tươi Sáng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi hai diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 15/10. Bên cạnh visual nổi bật qua những bức ảnh chụp bằng camera thường, biểu cảm có phần dò xét của Tôn Thiên khi nhìn bạn diễn từ đầu đến chân cũng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

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