Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 08/10/2026 16:23

Mới đây, Victoria’s Secret xác nhận trên các nền tảng mạng xã hội rằng Lưu Văn sẽ trở lại sàn diễn của thương hiệu trong show năm 2026. Đây là lần thứ 10 nữ siêu mẫu Trung Quốc góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp quốc tế của cô.

Mới đây, Victoria’s Secret xác nhận trên các nền tảng mạng xã hội rằng Lưu Văn sẽ trở lại sàn diễn của thương hiệu trong show năm 2026. Đây là lần thứ 10 nữ siêu mẫu Trung Quốc góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp quốc tế của cô.

Theo thông báo, Victoria’s Secret viết: “Cô ấy sắp có lần thứ 10 bước lên sân khấu Victoria’s Secret Fashion Show”. Show diễn dự kiến được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) và phát sóng trực tiếp vào 7h30 sáng 19.10 theo giờ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thời trang. Trước khi được xác nhận trở lại Victoria’s Secret, Lưu Văn vừa hoàn thành lịch trình tại Tuần lễ Thời trang Paris, nơi cô góp mặt trong nhiều show diễn của các thương hiệu cao cấp.

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào - Ảnh 1

Việc di chuyển từ Paris đến Los Angeles cho thấy Lưu Văn tiếp tục duy trì hoạt động nổi bật trên các sàn diễn quốc tế. Đây cũng không phải lần đầu nữ siêu mẫu tái ngộ Victoria’s Secret.

Sau 5 năm tạm dừng, Victoria’s Secret Fashion Show trở lại vào năm 2024. Khi đó, Lưu Văn xuất hiện tại New York với đôi cánh màu hồng nhạt, đánh dấu màn tái xuất sau 15 năm kể từ lần đầu cô sải bước trên sân khấu của thương hiệu.

Lần trở lại năm nay diễn ra trong thời điểm Lưu Văn cũng nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Gần đây, một lượt thích của cô trong thời gian bộ phim “Đầu xuân tươi sáng” của Tỉnh Bách Nhiên lên sóng đã làm dấy lên nhiều tranh luận.

Tương tác này được cư dân mạng diễn giải theo nhiều hướng trong bối cảnh Lưu Văn và nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, trước sự chú ý xoay quanh đời tư, màn trở lại Victoria’s Secret tiếp tục đưa tâm điểm về lĩnh vực mà Lưu Văn theo đuổi lâu nay: thời trang.

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào - Ảnh 2

Lưu Văn sinh năm 1988 tại Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 2007, cô tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Du lịch tại Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Châu. Từ một sinh viên ngành du lịch, cô từng bước xây dựng tên tuổi và trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn quốc tế.

Năm 2009, Lưu Văn trở thành người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show. Cô cũng là siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên góp mặt tại sân khấu này và người mẫu Trung Quốc đầu tiên khoác đôi cánh đặc trưng của thương hiệu.

Năm 2016, Forbes xếp Lưu Văn đồng hạng 8 trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, với ước tính 7 triệu USD. Celebrity Net Worth hiện ước tính tài sản của cô khoảng 40 triệu USD.

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Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên là cặp tình nhân hàng đầu Cbiz. Chuyện tình cảm của họ được đặc biệt chú ý sau khi Tỉnh Bách Nhiên nổi như cồn nhờ cơn sốt của bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng và nhân vật "tổng tài Loan Niệm" như xé truyện bước ra do anh đảm nhận.

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