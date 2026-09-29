Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 29/09/2026 15:09

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên là cặp tình nhân hàng đầu Cbiz. Chuyện tình cảm của họ được đặc biệt chú ý sau khi Tỉnh Bách Nhiên nổi như cồn nhờ cơn sốt của bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng và nhân vật "tổng tài Loan Niệm" như xé truyện bước ra do anh đảm nhận.

Những ngày qua, một bộ phận khán giả của “Đầu Xuân Tươi Sáng” công kích cả Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn. Một số người cho rằng cặp đôi đang tận dụng sức hút của bộ phim để thu hút sự chú ý cho chuyện tình cảm ngoài đời. Thậm chí, có người còn để lại bình luận yêu cầu Lưu Văn chia tay bạn trai.

Trước những phản ứng tiêu cực, Lưu Văn không đưa ra bình luận. Cô cũng hạn chế xuất hiện cùng Tỉnh Bách Nhiên trước công chúng. Ngày 28.9, siêu mẫu được bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh để lên đường tới Tuần lễ Thời trang Paris. Cô mặc trang phục kín đáo, đeo khẩu trang và gần như không để lộ gương mặt.

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi - Ảnh 1

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Lưu Văn có vẻ khá mệt mỏi. Khi đang làm thủ tục, một người hâm mộ lâu năm tiến đến động viên và nhắn cô không nên đọc bình luận trên mạng, thay vào đó hãy tập trung cho công việc. Sau lời nhắn này, nữ siêu mẫu được ghi nhận có đôi mắt đỏ hoe và liên tục chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Khoảnh khắc trên khiến nhiều khán giả lo lắng cho tâm trạng của Lưu Văn. Một số ý kiến cho rằng cô đang chịu áp lực không đáng có vì những tranh luận liên quan đến bạn trai. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện lời kêu gọi người hâm mộ giữ thái độ chừng mực, tránh đưa đời tư của nghệ sĩ trở thành mục tiêu công kích.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên quen biết sau khi cùng thực hiện bộ ảnh quảng cáo Thất tịch cho Chanel năm 2019. Sau đó, cả hai nhiều lần hợp tác trong các ấn phẩm thời trang. Đến năm 2022, họ bị bắt gặp nắm tay và cùng xuất hiện tại một khu nhà ở Bắc Kinh. Những hình ảnh này khiến tin đồn tình cảm giữa hai người trở thành chủ đề được quan tâm.

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi - Ảnh 2

Từ đó, cặp đôi nhiều lần bị ghi lại những khoảnh khắc thân mật. Năm 2023, họ cùng tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week và ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Dịp Tết Nguyên đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên được cho là đã cùng Lưu Văn về Hồ Nam đón năm mới và gặp gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn cũng được bắt gặp xuất hiện tại quê nhà bạn trai trong dịp Tết.

Giữa năm 2025, một số nguồn tin lan truyền thông tin hai người đã bí mật đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cả Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều không xác nhận thông tin này.

Hiện tại, khi Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ “Đầu Xuân Tươi Sáng”, chuyện tình cảm của anh với Lưu Văn một lần nữa trở thành tâm điểm. Trong khi nam diễn viên tập trung cho hoạt động nghệ thuật, Lưu Văn vẫn duy trì công việc người mẫu quốc tế và chuẩn bị tham dự Tuần lễ Thời trang Paris.

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