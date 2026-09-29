Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Tiệc cảm ơn của siêu mẫu Hề Mộng Dao (Ming Xi) và Hà Du Quân được tổ chức tại Macau, với khoảng 500 khách mời tham dự. Địa điểm diễn ra sự kiện là một bất động sản thuộc hệ thống tài sản của gia đình họ Hà, do bà Lương An Kỳ, mẹ Hà Du Quân sở hữu.

Tại sự kiện, bà Lương An Kỳ có bài phát biểu bằng tiếng Quảng Đông dành cho con dâu. Mẹ Hà Du Quân dành nhiều lời khen cho Hề Mộng Dao, đặc biệt nhấn mạnh sự “lương thiện và ưu tú” của cô. Bà cảm ơn con dâu vì đã chủ động hòa nhập vào gia đình, đồng thời mang đến cho họ Hà hai người cháu đáng yêu là bé trai Hà Quảng Sân và bé gái Hà Húc Thâm.

Trong bài phát biểu, bà Lương còn bất ngờ chuyển sang tiếng Phổ thông để gọi tên “Tiểu Minh” (Xiao Ming) một lần. Cách xưng hô thân mật này được nhiều người chú ý, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa bà và con dâu.

Hề Mộng Dao xúc động khi nghe mẹ chồng phát biểu. Cô quay sang nhìn Hà Du Quân, sau đó cả hai cùng mỉm cười. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, trong hôn lễ diễn ra hồi tháng 6, bà Lương từng tặng con dâu một chiếc vòng cổ ngọc trai trắng có nguồn gốc từ Australia. Đây là món quà từng được chồng bà trao tặng và được xem như kỷ vật tình yêu của hai người. Bà cũng trao cho Hề Mộng Dao một bộ sưu tập trang sức cổ của mình.

Sau tiệc cưới, chủ đề về lời cảm ơn của mẹ Hà Du Quân dành cho Hề Mộng Dao nhanh chóng được quan tâm trên Weibo. Nhiều khán giả dành lời khen cho bà Lương vì cách ứng xử được cho là khéo léo, chu đáo. Một số ý kiến khác cho rằng màn phát biểu có thể là một phần trong chiến lược hình ảnh của gia đình họ Hà. Đây là nhận định của một bộ phận cư dân mạng và chưa có xác nhận từ gia đình.

Hà Du Quân từng tiết lộ mẹ anh khá kỹ tính trong chuyện lựa chọn con dâu. Theo chia sẻ của anh, bà tìm hiểu về Hề Mộng Dao thông qua những người quen trong giới kinh doanh tại Thượng Hải, thậm chí sử dụng một ván mạt chược để quan sát tính cách của cô. Sau nhiều năm bên nhau và khi Hề Mộng Dao lần lượt sinh hai con, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu được cho là ngày càng gần gũi.

Hà Du Quân là con trai của cố tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ. Anh từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, hơn chồng 6 tuổi. Cô từng theo học thiết kế thời trang trước khi chuyển hướng sang nghề người mẫu. Hề Mộng Dao từng xuất hiện trong các chiến dịch của nhiều thương hiệu quốc tế như Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin và Louis Vuitton, đồng thời là người mẫu của Victoria's Secret.