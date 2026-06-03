Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú

Sao quốc tế 03/06/2026 13:38

Ngày 1/6 (giờ địa phương), đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân - con trai “vua sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - đã chính thức diễn ra tại lâu đài cổ Mont-Saint-Michel ở vùng Normandy, Pháp, với chủ đề: “Lời hứa đến đúng hẹn”.

Ngày 1/6, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân chính thức tổ chức lễ cưới trong không khí riêng tư tại khu vực tu viện Mont Saint-Michel – công trình kiến trúc nổi tiếng với lịch sử hơn một thiên niên kỷ của Pháp. Địa điểm này được xem là một trong những biểu tượng văn hóa và du lịch nổi bật của châu Âu, mang đến khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn cho ngày trọng đại của đôi uyên ương.

Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 1Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 2

Sau lễ cưới, Hề Mộng Dao lần đầu chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh được công bố, người đẹp xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy cưới tinh tế, sánh bước cùng Hà Du Quân giữa không gian nên thơ của lâu đài lịch sử.

Theo truyền thông Trung Quốc, hôn lễ chỉ có sự tham dự của người thân, bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia tộc họ Hà. Thay vì tổ chức rình rang trước công chúng, cặp đôi lựa chọn một buổi lễ ấm cúng nhằm lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình.

Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 3Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 4Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 5

Trước đó, Hề Mộng Dao nhiều lần khẳng định cô đến với Hà Du Quân vì tình yêu chứ không phải vì gia thế giàu có của chồng. Người đẹp từng chia sẻ rằng nếu không có tình cảm chân thành, cô sẽ không lựa chọn bước vào cuộc sống hào môn dù gia đình đối phương danh giá đến đâu.

Về phía Hà Du Quân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho vợ. Anh cho biết Hề Mộng Dao là người điềm tĩnh, tinh tế và luôn thấu hiểu mình. Theo anh, cuộc sống hôn nhân mang đến nhiều niềm vui và cảm giác viên mãn hơn cả thời điểm còn hẹn hò.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đám cưới là bộ quà tặng được chuẩn bị công phu dành cho khách mời. Bên trong hộp quà có thư cảm ơn, các sản phẩm cao cấp cùng nhiều món quà được thiết kế riêng. Đặc biệt, mô hình Mario và Công chúa Peach xuất hiện trong hộp quà đã khiến nhiều người thích thú. Đây được xem là lời nhắc nhớ đến màn cầu hôn nổi tiếng theo chủ đề trò chơi Super Mario mà Hà Du Quân dành cho Hề Mộng Dao vào năm 2019.

Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 6Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú - Ảnh 7

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn từ năm 2019 nhưng kế hoạch tổ chức hôn lễ chính thức nhiều lần bị trì hoãn. Sau hơn 6 năm đồng hành và xây dựng tổ ấm với hai người con, cặp đôi cuối cùng đã có một lễ cưới trọn vẹn như mong đợi.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Hề Mộng Dao vẫn tích cực phát triển bản thân. Người đẹp theo học chương trình MBA tại Đại học Bắc Kinh và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các hoạt động kinh doanh. Cuộc hôn nhân của siêu mẫu nổi tiếng và thiếu gia tỷ phú vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, trở thành hình mẫu về sự gắn bó và đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

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