Xôn xao tin siêu mẫu Hề Mộng Dao rạn nứt tình cảm với chồng thiếu gia

Những ngày gần đây, hôn nhân của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân gây bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, trang QQ đưa tin, siêu mẫu Hề Mộng Dao bị bắt gặp học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) với vẻ mặt khó chịu, không vui vẻ. Cùng thời điểm, Hà Du Quân - chồng Hề Mộng Dao và em gái Hà Siêu Hân đang đi lễ hội âm nhạc Coachella. Thái độ buồn bực của Hề Mộng Dao nhận được sự quan tâm. Trên mạng xã hội, Hà Du Quân bị chỉ trích vì bỏ mặc vợ học hành mệt mỏi, lại phải chăm nom 2 con nhỏ để đi chơi.

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc sống hào môn của Hề Mộng Dao không như mơ. Cô không có tiếng nói, luôn phải nhìn sắc mặt nhà chồng. Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn phải chịu đựng tính "ham chơi" của Hà Du Quân. Theo 163, dù đã kết hôn, thiếu gia nhà họ Hà vẫn không bỏ được thói quen thích tụ tập ở hộp đêm uống rượu, khiêu vũ với những cô gái nóng bỏng. Thời điểm Hề Mộng Dao đang mang thai và vừa mới sinh con, truyền thông xứ Hương Cảng bắt gặp Hà Du Quân lui tới câu lạc bộ giải trí.

Hề Mộng Dao là siêu mẫu tầm cỡ quốc tế của Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1989 là một trong số ít người mẫu gốc Hoa được chọn trình diễn tại show thời trang Victoria's Secret. Cô cao 1,78 m, gương mặt sắc sảo cá tính và từng nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới. Năm 2019, cô kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân, con trai của tỷ phú Hà Hồng Sân và bà tư Lương An Kỳ. Hà Du Quân sinh năm 1995, không chỉ điển trai mà còn có học vấn cao, tính cách tự lập. Hề Mộng Dao hiện được mẹ chồng bồi dưỡng để trở thành người thừa kế sản nghiệp của bà. Còn Hà Du Quân - chồng Hề Mộng Dao, sinh năm 1995, là con trai của tỷ phú sòng bạc Macau - Hà Hồng Sân. "Vua sòng bạc" họ Hà để lại khối tài sản hơn 1,4 tỷ USD khi mất. Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 người con. Hà Du Quân là con trai của bà tư Lương An Kỳ. Hà Du Quân cũng là một trong những người con trai thông minh, học rộng và được tỷ phú họ Hà cưng chiều nhất lúc sinh thời.

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